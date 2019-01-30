مستشفى, النّاصرة-, الإنجليزي, يقدم, برنامج, خاص, للحوامل, في, كفرمندا,

بمبادرة مستشفى الناصرة- الإنجليزي وبالتعاون مع صندوق المرضى كلاليت، مركز الهلال الأخضر والمركز الجماهيري أقيم أمس برنامجًا خاصًا للنساء الحوامل بموضوع الحمل الولادة في بلدة كفرمندا.

شمل البرنامج ندوات وحلقات نقاش مع نخبة من الخبراء والأخصائيين في مواضيع الحمل، الولادة والعناية بالطقل وبالأم، لقاءات شخصية مع أطباء، ممرضات، مولدات ومستشارات رضاعة من قسم النساء والولادة في مستشفى الناصرة- الانجليزي، معرض للأم والطفل من شركات رائدة في عالم الولادة والاطفال، وصيدليات ومتاجر محليّة في كفرمندا ممّن تعنى بالأم والطفل. وقد أعربت المشاركات عن فرحتهن وشكرهن لمستشفى الناصرة الانجليزي لإقامة وتنظيم هذا اليوم، خصوصًا وقد تم الإعلان خلال البرنامج عن استمراريّة العمل لتقديم الخدمات للحوامل في كفرمندا من خلال البدء بتقديم دورات التحضير للولادة في عيادة كلاليت (عيادة الدكتور عبدالسلام زيدان) في كفرمندا بدء من تاريخ 16/02/2019 وذلك بهدف تخفيف عناء السفر للناصرة للمشاركة في هذه الدورات الهامّة.يُذكر أن تنظيم هذا البرنامج قد جاء كجزء من العلاقة الوطيدة والقديمة ما بين قرية كفرمندا ومستشفى الناصرة، والخدمات الشاملة التي يقدمها المستشفى لأهل البلد بما في ذلك خدمات الإنجليزي للحمل والولادة.