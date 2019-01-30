سخنين:, المحامي, شادي, خلايلة, داخل, الائتلاف, بالمجلس, البلدي, بعد, انفصاله, عن, المعارضه,

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انطلقت هذا الأسبوع في مدرسة أورط الأخوة جلبوع وفي المدرسة الاعدادية المقيبلة-...
شارك منتخب الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة لألعاب القوى في المسابقات التي جرت بين...
اختتم رؤساء السلطات المحلية العربية, قبل عدَّة أيام, اجتماعاتهم في مختلف المناطق...
لقي عامل يبلغ من العمر 44 عاما مصرعه اليوم الاربعاء اثر سقوطه من ارتفاع في ورشة...
كعادته تقوم جمعية افنان الجليل النسائية عرابة في كل شهر بالاحتفال بميلاد عضوات...
تم اليوم الاربعاء في ساعات الظهيرة اخلاء مبنى المجلي المحلي في قرية طرعان من...
تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين فجر اليوم الاربعاء على اضرام النار بسيارة...
هدمت جرافات بلدية القدس اليوم الاربعاء بناية تضم منشآت سكنية وتجارية تعود لعائلة...
أطلق جنود من الجيش الإسرائيلي النار تجاه امرأة فلسطينية قرب حاجز الزعيم شرقي...
أجرى طاقم الجراحة في مستشفى "الدكتور خليل سليمان" في مدينة جنين شمالي الضفة...