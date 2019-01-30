سخنين:, المحامي, شادي, خلايلة, داخل, الائتلاف, بالمجلس, البلدي, بعد, انفصاله, عن, المعارضه,

بعد أن أعلن المحامي شادي خلايلة انفصاله عن مجموعة الثمانية التي شكلت كتلة معارضة داخل المجلس البلدي مؤخرا، حضر قبل قليل الى بلدية سخنين واجتمع مع رئيس البلدية الدكتور صفوت ابوريا والقوائم الحليفة واتفق على التوقيع على اتفاقية الائتلاف في المجلس البلدي.

الدكتور صفوت ابوريا شكر المحامي خلايلة على هذه الخطوة التي تدل على أن المصلحة العليا لسخنين فوق أي مصلحة، وسوف نعمل سويا لما فيه مصلحة سخنين وأهلها، ودعا باقي الأعضاء الى الدخول في الائتلاف البلدي حتى نعمل سويا لمصلحة سخنين وأهلها.