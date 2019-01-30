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حلا شيحة بإطلالة عصرية جدا في أحدث ظهور لها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة عاصفة من التعليقات عبر حسابها الخاص بعدما قامت بنشر صور حديثة لها عبر موقع «أنستجرام». 

حلا ظهرت في الصور وهي ترتدي بنطلون ممزق يكشف عن ساقيها، بينما تخلت عن الكم الطويل الذي اعتاد الجمهور رؤيتها به. 
 ورغم طلتها حلا الجذابة إلا أن البعض غضب لأنه كان ينتظر أن تحرص على الظهور بشكل يتناسب مع حجابها الذي حافظت عليه لأكثر من 12 عام. 
يُذكر أن حلا شيحة اعتزلت التمثيل منذ عام 2007، وأعلنت بعد ذلك ارتدائها الحجاب، ثم تبعته بارتداء النقاب، وتزوجت من كندي مسلم، ولكنها أثارت ضجة بعد 12 عام من العزلة لتقرر العودة للفن وخلع الحجاب.
حلا رفضت كل الهجوم الذي تعرضت له بعد خلع الحجاب، وقالت إن علاقتها بربها مسألة خاصة جدا ليس من حق أي شخص التدخل فيها، وأنها ليست ضد الحجاب.
الفنانة المصرية أعلنت أيضًا رفضها للعودة للفن من خلال مسلسل «زلزال»، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، وقالت إنها تتمنى أن تعود من خلال فيلم سينمائي جيد.
حلا شيحة بإطلالة عصرية جدا في أحدث ظهور لها




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