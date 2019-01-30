يوم الكلمة الطيبة في مدرستي الأخوة والمقيبلة - الجلبوع

انطلقت هذا الأسبوع في مدرسة أورط الأخوة جلبوع وفي المدرسة الاعدادية المقيبلة- أورط، فعاليات يوم الكلمة الطيبة، وذلك بحضور رئيس المجلس الاقليمي الجلبوع، عوفيد نور، الذي وقع مع الطلاب على معاهدة خطاب الاحترام.

مجلس الطلاب بالتعاون مع مديرة مدرسة المقيبلة، المربية تأييد الجمال، ومدير مدرسة أورط الأخوة جلبوع، المربيعبد السلام أبو احمد، نظموا هذا البرنامج، وعرضوا أمام رئيس المجلس الفعاليات التي أقيمت ضمن هذا المشروع. وقد صرح رئيس المجلس عوفيد نور: هذه الفعالية تعكس روح الجلبوع بشكل رائع، نحن مجتمع يبحث عن الأفضل، بمحبة الآخرين دائما، بالشكر والاحترام، لدى كل منا الآخر بالجلبوع، معا لنحب الحياة هنا اكثر.الفعاليات تخللت تكريم المعلمين، تقديم هدايا رمزية للزوار، وزيارة مستشفى هعيمك وتكريم الطواقم هناك، وأيضًا تقديم هدايا شكر في القرى الخمس.