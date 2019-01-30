أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم أن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها بلاده حاليا بسبب العقوبات الامريكية هي الأشد منذ 40 عاما .

غير ان اعتبر ان الولايات المتحدة بمواجهتها الاخيرة مع ايران فشلت من الناحية السياسية والقانونية وفشلت دوليا واقليميا كما فشلت في الحرب النفسية داخل ايران وستفشل من الناحية الاقتصادية .ورأى الرئيس الايراني ان المشكلة في ايران ترجع للضغوط والمؤامرات التي تمارسها امريكا وحلفاؤها . جاء تصريح الرئيس الايراني في كلمة القاها في طهران اليوم.وإثر الأزمة في إيران، التي تعدّ أكبر مموّلي التنظيمات الإرهابية الفلسطينية، دعا الجناح المسلح لحركة حماس مؤيديه في الخارج إلى تقديم الدعم له بواسطة العملة الرقمية الافتراضية "بيتكويْن"، وذلك في خطوة يائسة تدل على الإفلاس المالي .على صعيد متصل، أفادت صحيفة «الأخبار» اللبنانية أن السلطة الفلسطينية تنوي قطع رواتب الآلاف من أسر قتلى وسجناء حماس.يجري مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسْلي محادثات مع كبار المسؤولين في بيروت بهدف التأكد من تطبيق العقوبات التي تستهدف إيران وحزب الله/ هذا ما ذكرته اليوم صحيفة "الجمهورية" اللبنانية