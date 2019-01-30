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مصرع عامل سقط من ارتفاع في ورشة بناء بالخضيرة



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لقي عامل يبلغ من العمر 44 عاما مصرعه اليوم الاربعاء اثر سقوطه من ارتفاع في ورشة بناء بالخضيرة .


وتم اقرار وفاة العامل متأثرا بجراحه بعد فشل محاولات انعاشه في مكان الحادث .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
مصرع عامل سقط من ارتفاع في ورشة بناء بالخضيرة




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