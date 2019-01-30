نيمار, دا, سيلفا, سيغيب, عن, الملاعب, لمدة, 10, أسابيع,

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رد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال اللاعب الويلزي جاريث بيل، على شائعات رحيله عن صفوف...
أثارت زوجة النجم البرازيلي مارسيلو الجدل بتصريحات جديدة، تعبر فيها عن الأثر...
قال مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إن الانتقادات التي وجهت، مؤخرا...
تلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة، بخسارته أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد 1-2، مساء...
تأهل منتخب قطر إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره...
كشف تقرير إسباني، عن القائمة السوداء، التي سيتخلص منها ريال مدريد خلال فترة...
أكد يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في بيان نشره على موقعه الرسمي أن الدولي المغربي...
قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الثلاثاء، إن القائد فينسن كومباني لم يخض...
كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن النجم البرازيلي لباريس سان جرمان الفرنسي، نيمار...
باتت آمال نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، ضعيفة للغاية، في اللحاق بمباراتي...