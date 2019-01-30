جمعية, افنان, الجليل, النسائية, عرابة, تكرم, عضوات, بميلادهن,

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لقي عامل يبلغ من العمر 44 عاما مصرعه اليوم الاربعاء اثر سقوطه من ارتفاع في ورشة...
تم اليوم الاربعاء في ساعات الظهيرة اخلاء مبنى المجلي المحلي في قرية طرعان من...
تحقق الشرطة في ملابسات اقدام مجهولين فجر اليوم الاربعاء على اضرام النار بسيارة...
هدمت جرافات بلدية القدس اليوم الاربعاء بناية تضم منشآت سكنية وتجارية تعود لعائلة...
أطلق جنود من الجيش الإسرائيلي النار تجاه امرأة فلسطينية قرب حاجز الزعيم شرقي...
أجرى طاقم الجراحة في مستشفى "الدكتور خليل سليمان" في مدينة جنين شمالي الضفة...
يجري العمل على تصليح وتعبيد شارع 805 الواصل من مفرق الحمرا الى بلدة ديرحنا الذي...
أعطب مستوطنون فجر اليوم الاربعاء، عدداً من مركبات المواطنين في قرية اللبن...
صرح رئيس حزب المنعة لإسرائيل بيني غانتس بان زعامة الدولة الحالية تحث على التحريض...
لا زالت الشرطة تجري تحقيقات واسعة في قضية الشجار العنيف الذي شهدته بلدة كفرمندا...