جمعية, افنان, الجليل, النسائية, عرابة, تكرم, عضوات, بميلادهن,

كعادته تقوم جمعية افنان الجليل النسائية عرابة في كل شهر بالاحتفال بميلاد عضوات النادي وقد تم الاحتفال اليوم بتكريم العضوات بمناسبة عيد ميلادهن وهن :سهام محمد عاصله ام رامي ,حمده طه غيث نصار ام ايهاب ونجمه كايد بكرية ام حسام كما وتم تكريمالاديبة جميله مصطفى كناعنه ام الفضل على حفظها القران الكريم وافتتحت الاحتفال انجيليكا ماضي مديرة الجمعية ونظيرة ماضي بكلمات ترحيبية متمنين للمحتفلات العمر المديد وهداة البال وتم توزيع الحلوى والمقبلات احتفالا بالمناسبة .

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