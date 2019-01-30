من, ستكون, العائلة, التي, تُنهي, السباق, أولى؟,

بمناسبة يوم العائلة، ينظم تجمع التسوّق واللهو "مول هحوف فيلدج" (قرية قبالة الشاطئ) الذي يقع عند مدخل الخضيرة، في الخامس من شباط/ فبراير سباق العائلات الكبير الذي بناء على نمط البرنامج التلفزيوني "السباق الى المليون". سباق تحديات ومهام بين نحو 50 عائلة. سيقوم بعرافة البرنامج والسباق المذيع رون شاحار - المذيع الرسمي لبرنامج "السابق الى المليون".

سيتم إطلاق سباق العائلات الكبير في الساعة 16:00 بمهمة تحدي كبيرة في اطارها سيضطر المتسابقين أن يحصلوا على "علامة طريق" تقودهم الى النقطة الأولى في السباق. من بين المهام: "لن نتوقف عن الغناء" والتي ستحتاج فيها العائلات أن تكتشف أكبر عدد ممكن من الأغاني وأن تأكل أصغر قدر من المأكولات الحارة. لعبة الذاكرة، وهي مهمة يتسابق فيها الطواقم واحد ضد الآخر في لعبة الذاكرة الكبرى المنتشرة على لوح عملاق وفيه عشرات الأغراض. مهمة "الأبراج المعلقة" والتي ستضطر فيها كل عائلة أن تبني برجًا من الورق عاليًا على صينية وأن يحملوه في الهواء. مهمة التعرف على التوابل والتي في اطارها ستضطر العائلات أن تصل الى دكان التوابل في المجمع وأن تتعرف على التوابل بحسب رائحتها وطعمها فقط، والمزيد....المشاركة في سباق العائلة هي مجانيّة وفي ختامها سيربح الفائزون بهدايا مقدمة من "مول هحوف فيلدج". يجب التسجيل مسبقًا عبر الموقع الالكتروني أو صفحة الفيسبوك الخاصة بـ"مول هحوف فيلدج"."مول هحوف فيلدج" هو مجمع تم تدشينه في شهر أيار/ مايو 2018 وهو قرية تسوّق ولهو تقع على شارع الساحل في الخضيرة، وهو عبارة عن فكرة تسوّق لا مثيل لها في إسرائيل. تم التخطيط للمبنى وبناؤه في غضون ثلاثة أعوام وباستثمار قرابة نصف مليار شاقل من قبل شركة المبادرة والعقارات "أميري جان". المجمع هو مساحة مفتوحة صممها المصمم المعماري أفنير شار وبتصميم بنمط سوق للتسوّق كما في العواصم الأوروبية. تستوحي فكرة المكان الالهام من نمط سوق شارعي لمجمع تجاري رائد في ألمانيا يحمل اسم "اينفلوشتات فيليدج".يمتد "مول هحوف فيلدج" على نحو 40 ألف متر مربع، وتنشط فيه حوانيت من مجالات الأزياء والأناقة، اللهو، والغذاء، بمساحات بدءًا من 90 مترًا مربعًا وحتى 9,000 متر مربع.في المكان عدة معروضات وألعاب للأطفال وأبناء الشبيبة لم يسبق لها مثيل في اسرائيل، كالنافورة الموسيقية على نمط النافورة التي بمحاذاة فندق "بيلاجيو" في لاس فيغاس، وسيُجلب من كوريا الجنوبية ملعبًا للأطفال مع منشآت بعلو 6,5 أمتار الى جانب منشاة "جيمبوري" مميزة وفيها منزل من البالونات الطائرة، مجمع الاطفائية، محاكاة طائرة للأطفال، غرفة خاصة بأعياد الميلاد والمزيد.كما يوجد في المجمع مسبح وحوض للتزلج على الأمواج من قبل شركة citywave الألمانية والذي يتيح تزلج الأمواج على مدار السنة.