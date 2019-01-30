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رغم حملها .. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أثارت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، حيرة متابعيها بعدما ظهرت في صورة جديدة بقوام ممشوق دون انتفاخ واضح في منطقة البطن، رغم أنها في الشهور الأخيرة من الحمل.



ونشرت عجرم صورتها عبر "إنستغرام" وهي ترتدي فستانًا أسود، عاري الذراعين، ومفتوح من منطقة الصدر، وظهر جسدها بشكل نحيف. 


وحظيت صورة نانسي بتفاعل واسع من قبل الجمهور، الذين تساءلوا عن سر رشاقتها رغم الحمل. 


وقال أحد المغردين: "أنت مو حامل لو أنا متوهم" وأضافت أخرى: "أشك إنك حامل إحنا اللي حوامل"، وتساءل آخرون: "هل هي حامل فعلاً".


 ومن المنتظر أن تضع نانسي عجرم طفلتها الثالثة خلال شهر فبراير المقبل، بحسب ما أعلن جيجي لامارا مدير أعمال الفنانة اللبنانية في وقت سابق.




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