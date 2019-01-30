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وكيل بيل يفند شائعات رحيله عن ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال اللاعب الويلزي جاريث بيل، على شائعات رحيله عن صفوف ناديه ريال مدريد الإسباني.



وقال بارنيت في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو "بيل لم يفكر أبدًا في ترك ريال مدريد، رغم معاناته الشديدة في الموسم الماضي".


وأضاف "جاريث بيل كان يرتدي قميص ريال مدريد وهو في مرحلة الطفولة، كان يحلم بالانضمام للفريق الملكي، الحلم أصبح حقيقة".


وتابع "جماهير ريال مدريد لم تكن عادلة مع جاريث بيل، الذي تعرض لصافرات استهجان في عدة مناسبات".


وأوضح "من المهم أن يحصل بيل على الدعم من المحبين، إنه في ريال مدريد منذ 2013، ويحب هذا الفريق رغم ما يظهر في وسائل الإعلام".


وأتم "ريال مدريد لا يرغب في بيع جاريث بيل، لقد تعبنا من هذه القصص الكاذبة"

تصوير - afp




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