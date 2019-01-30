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هدم بناية تضم منشآت سكنية وتجارية في واد الجوز بالقدس
2019-01-30 11:07:19
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هدم بناية تضم منشآت سكنية وتجارية في واد الجوز بالقدس
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