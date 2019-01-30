هدم, بناية, تضم, منشآت, سكنية, وتجارية, في, واد, الجوز, بالقدس,

هدمت جرافات بلدية القدس اليوم الاربعاء بناية تضم منشآت سكنية وتجارية تعود لعائلة المالحي في وادي الجوز شرقي القدس .

وأوضح خالد المالحي لوكالة معا ان عشرات الجنود وطواقم البلدية اقتحمت بنايته في حي وادي الجوز بمدينة القدس وحاصرتها بالكامل ثم شرعت بتفريغ اجزاء من محتوياتها وباشرت الجرافة بعملية الهدم.وأضاف ان طواقم البلدية اخطرته قبل يومين بضرورة تنفيذ الهدم للبناية، وتوجه لمحاميه لتأجيل الهدم وتجميد القرار دون جدوى.واضاف ان البناية مؤلفة من طابقين الاول قائم منذ 20عاما يضم 3 محلات تجارية والثاني منذ 5 سنوات يضم 3 شقق.