ياسمين, صبري, تتلقى, سيل, من, الغزل, بعد, هذا, اللوك.., صور,

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ياسمين ظهرت في الصورة بلوك مميز ومختلف عما اعتاد عليه الفانز، حيث غيرت الفنانة تسريحة شعرها، فبدلا من الشعر الناعم المسترسل، اختارت التسريحة الكيرلي، لتضيف لها جمالا خاصا.الفنانة الشابة اختارت أيضا ماكياج خفيف، وقال الجمهور إنها بهذا اللوك بدت أصغر سنا وكأنها في العشرينات من عمرها، وتلقت الفنانة عبارات الغزل من خلال حسابها الشخصي عبر عدد من التعليقات.الفنانة المصرية تستعد لدخول السباق الرمضاني من خلال مسلسل «حكايتي»، من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو أول بطولة لها.ياسمين صبري بدأت حياتها الفنية بشكل حقيقي من خلال مسلسل «جبل الحلال»، مع الفنان محمود عبدالعزيز ووفاء عامر، ثم شاركت في مسلسل «الأسطورة»، مع الفنان محمد رمضان وجذبت الأنظار إليها.الفنانة الشابة حالفها الحظ بعد ذلك وشاركت في بطولة أكثر من عمل سينمائي مع الفنان محمد عادل إمام ومن بينها «جحيم في الهند»، وتعد واحدة من جميلات هذا الجيل.