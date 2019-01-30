خفض, ضغط, الدم, يقلل, خطر, الإصابة, بمرض, عقلي, مدمر,

كلمات متعلقةخفض, ضغط, الدم, يقلل, خطر, الإصابة, بمرض, عقلي, مدمر,
يحظى الدجاج بشعبية كبيرة على موائد العالم أجمع تقريبا، لأنه مصدر صحي ورخيص...
اكتشف علماء جامعة سانت لويس الأمريكية أن مستخلص شاي أولونغ يمكن أن يوقف نمو جميع...
يمكن للّسان مساعدة الأطباء، في يوم من الأيام، على التنبؤ باحتمال تطور أشد أشكال...
أجرى علماء تعديلا وراثيا للدجاج ليضع بيضا يحتوي على أدوية عالية الجودة في مكافحة...
يتصاعد في مجتمعاتنا الحديثة القلق والاكتئاب على نحو كبير، ولم تعد هذه المشكلة...
لم تتوانى امرأة في البحث لمدة 12 عاما عن خاتمها المفضل بعد أن أضاعته، لتعثر عليه...
وجدت دراسة جديدة أن النحافة موجودة في الجينات، بحيث يمكن للكثير من الناس البقاء...
دعت أم بريطانية الأهالي ليأخذوا حذرهم جيدا، بعدما كادت قبلة على فم رضيعتها أن...
يمكن للتغذية الجيدة أن تقلل فرص الإصابة بالكثير من الأمراض، من بينها أمراض القلب...
للثوم الأبيض الذي نعرفه فوائد صحية وغذائية لا تحصى، غير أننا قد لا نعرف أن هذه...