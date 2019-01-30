تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-30 11:04:13 هدم بناية تضم منشآت سكنية وتجارية في واد الجوز بالقدس |  2019-01-30 10:58:21 الاتحاد الأوروبي يستبدل قضاة بشر بـ "روبوتات ذكية" |  2019-01-30 10:54:27 زوجة مارسيلو تتحدث عن رونالدو وتشعل الأجواء |  2019-01-30 10:51:45 الأردنيون يحتفلون اليوم بعيد ميلاد الملك الـ 57 |  2019-01-30 10:41:24 صور - اطلاق النار على امرأة شرقي القدس بادعاء محاولة الطعن |  2019-01-30 10:17:49 جنين - استخراج كمية كبيرة من المسامير من معدة مريض |  2019-01-30 10:08:33 تعبيد شارع 805 (بين مفرق الحمرا وديرحنا) بعد معاناة الاهالي |  2019-01-30 09:59:23 خط شعارات عنصرية على سيارات شمال رام الله |  2019-01-30 09:52:12 بلدة إيطالية ساحرة تقدم 10 آلاف دولار لمن يهاجر إليها |  2019-01-30 09:39:05 غانتس يبدأ حملته ويهاجم نصر الله وسنوار وروحاني وسليماني |  2019-01-30 09:23:12 المحكمة العليا الفنزويلية تحظر سفر غوايدو وتجمد حساباته |  2019-01-30 08:39:24 كفرمندا - ضبط مفرقعات وزجاجات حارقة واعتقال مشتبه |  2019-01-30 08:31:10 إطلاق ميزة الرد الخاص في مجموعات واتساب.. وهكذا تستخدمها |  2019-01-30 08:28:12 غرق 130 مهاجرا قبالة ساحل جيبوتي |  2019-01-30 08:17:12 المغامر المنداوي مزهر عبد الحليم عنان يوجه رسالة لاهالي كفرمندا من قمة جبل "الاكونكاجوا"- لنعش بأمن وأمان ومحبة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

زوجة مارسيلو تتحدث عن رونالدو وتشعل الأجواء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت زوجة النجم البرازيلي مارسيلو الجدل بتصريحات جديدة، تعبر فيها عن الأثر السلبي الذي تركه انتقال كريستيانو رونالدو على زوجها وعلى العائلة ككل.



وفي لقاء مع صحيفة "توتوسبورت"، أشعلت كلاريس ألفيس، زوجة مارسيلو، الإشاعات المحيطة بمارسيلو وإمكانية انتقاله ليوفنتوس للعب بجوار رونالدو.


 وحول موضوع انتقال رونالدو لنادي يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي، قالت ألفيس: "وداع كريستيانو رونالدو كان محزنا بالنسبة لنا".


وأضافت: "كنا نقضي الوقت معا. أعرف والدته (رونالدو) جيدا وكذلك الرائعة جورجينا (صديقة رونالدو). ابني مقرب جدا من جونيور ابن رونالدو. مغادرته لمدريد تركنا نشعر بالوحدة".


 وكثرت الأنباء مؤخرا عن احتمالية رحيل مارسيلو عن ريال مدريد، خاصة مع إجلاسه على مقاعد البدلاء من قبل مدرب الفريق الجديد سانتياغو سولاري.




كلمات متعلقة

زوجة, مارسيلو, تتحدث, عن, رونالدو, وتشعل, الأجواء,

تابعونــا

مدرب ليفربول : لا يوجد لدي سبب للحديث مع صلاح مدرب ليفربول : لا يوجد لدي سبب للحديث مع صلاح 2019-01-30 | 08:29:54

قال مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إن الانتقادات التي وجهت، مؤخرا...

نيوكاسل يُسقط مانشستر سيتي ويُقدم هدية لليفربول نيوكاسل يُسقط مانشستر سيتي ويُقدم هدية لليفربول 2019-01-30 | 00:02:33

تلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة، بخسارته أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد 1-2، مساء...

قطر تتأهل لنهائي كأس آسيا على حساب الإمارات قطر تتأهل لنهائي كأس آسيا على حساب الإمارات 2019-01-29 | 18:15:32

تأهل منتخب قطر إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره...

إيسكو ومارسيلو يتصدران القائمة السوداء في ريال مدريد إيسكو ومارسيلو يتصدران القائمة السوداء في ريال مدريد 2019-01-29 | 14:55:32

كشف تقرير إسباني، عن القائمة السوداء، التي سيتخلص منها ريال مدريد خلال فترة...

رسميا.. يوفنتوس يعلن انتقال بنعطية إلى الدحيل القطري رسميا.. يوفنتوس يعلن انتقال بنعطية إلى الدحيل القطري 2019-01-29 | 13:00:10

أكد يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في بيان نشره على موقعه الرسمي أن الدولي المغربي...

غوارديلا عن كومباني : لكل شيء نهاية غوارديلا عن كومباني : لكل شيء نهاية 2019-01-29 | 11:15:20

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الثلاثاء، إن القائد فينسن كومباني لم يخض...

رسالة توسّل من نيمار لبرشلونة.. والنادي يستغلها رسالة توسّل من نيمار لبرشلونة.. والنادي يستغلها 2019-01-29 | 09:13:33

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن النجم البرازيلي لباريس سان جرمان الفرنسي، نيمار...

الصدمة تسيطر على حديقة الأمراء بسبب نيمار الصدمة تسيطر على حديقة الأمراء بسبب نيمار 2019-01-28 | 21:46:11

باتت آمال نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، ضعيفة للغاية، في اللحاق بمباراتي...

وضع مانشستر يونايتد لا يرضي دي خيا وضع مانشستر يونايتد لا يرضي دي خيا 2019-01-28 | 14:50:16

قال الحارس ديفيد دي خيا، إن سجل مانشستر يونايتد المثالي تحت قيادة المدرب المؤقت...

نيمار يغيب عن لقاء مانشستر يونايتد بدوري الأبطال نيمار يغيب عن لقاء مانشستر يونايتد بدوري الأبطال 2019-01-28 | 15:00:19

خرج المدرب الألماني لباريس سان جرمان الفرنسي، توماس توخل، ليؤكد صحة التكهنات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بث مباشر :أستون فيلا و تشيلسيدوابشة الطفل احمد يصل العاصمة مدريد اسبانيا لقاء رونالدو فريق دوما حرق عائلته ملعباشبيليةلايصدقلويسالمباراةشباكهدفدهس شاب حورة النقب دورية شرطة توثيق ربع طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي البعينة نجيدات قرية مصادرة ابادة شرطة مصرع شابين عربيين اطلاق نار في مدينة اللد اسعاف شرطة مستشفى نسيم مسعود ياسر هبل فحص امكانية اقامة محطة اطفاء مؤقته في طمرة مدينة سلطة الاطفاء بلدية طمرة كلب قرية الجش مصاب داء الكلب وزارة الصحة تحذر المواطنين قسم الخدج المستشفى الفرنسي الناصرة واحد من افضل اقسام الخدج في البلادتحويل ميزانية مبلغ 50 مليون شيكل للمدارس الاهلية المصادقة لجنة المالية البرلمانية يوسف جبارين اعتداء عناصر الشرطة حرس الحدود شاب عربي فلسطيني هوية اشتباه ضرب مبرح اصابته فيديو شاهدوا توثيق اخلاء مدرسة طمرة اصابات استنشاق دخان دون اصابات ابن خلدون تدحرج شاحنة ثقيلة جرافة وايد قلط قرب اريحا مستشفى سائق اسعاف شرطة سخنين في الذاكرة معرض افتتاح مشاركة واسعة صور المنطقة الصناعية جولس اخماد حريق اشتعال شاحنة اطفاء زفولون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com