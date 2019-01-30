زوجة, مارسيلو, تتحدث, عن, رونالدو, وتشعل, الأجواء,

أثارت زوجة النجم البرازيلي مارسيلو الجدل بتصريحات جديدة، تعبر فيها عن الأثر السلبي الذي تركه انتقال كريستيانو رونالدو على زوجها وعلى العائلة ككل.

وفي لقاء مع صحيفة "توتوسبورت"، أشعلت كلاريس ألفيس، زوجة مارسيلو، الإشاعات المحيطة بمارسيلو وإمكانية انتقاله ليوفنتوس للعب بجوار رونالدو.وحول موضوع انتقال رونالدو لنادي يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي، قالت ألفيس: "وداع كريستيانو رونالدو كان محزنا بالنسبة لنا".وأضافت: "كنا نقضي الوقت معا. أعرف والدته (رونالدو) جيدا وكذلك الرائعة جورجينا (صديقة رونالدو). ابني مقرب جدا من جونيور ابن رونالدو. مغادرته لمدريد تركنا نشعر بالوحدة".وكثرت الأنباء مؤخرا عن احتمالية رحيل مارسيلو عن ريال مدريد، خاصة مع إجلاسه على مقاعد البدلاء من قبل مدرب الفريق الجديد سانتياغو سولاري.