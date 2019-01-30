زوجة, مارسيلو, تتحدث, عن, رونالدو, وتشعل, الأجواء,

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قال مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إن الانتقادات التي وجهت، مؤخرا...
تلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة، بخسارته أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد 1-2، مساء...
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قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الثلاثاء، إن القائد فينسن كومباني لم يخض...
كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن النجم البرازيلي لباريس سان جرمان الفرنسي، نيمار...
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