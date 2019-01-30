الأردنيون, يحتفلون, اليوم, بعيد, ميلاد, الملك, الـ, 57,

يصادف اليوم الأربعاء، الموافق للثلاثين من كانون الثاني، العيد السابع والخمسون لميلاد الملك عبد الله الثاني .

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بلدة إيطالية ساحرة تقدم 10 آلاف دولار لمن يهاجر إليها 2019-01-30 | 09:52:12 تعاني بلدات إيطالية صغيرة، نقصا كبيرا في السكان، مما دفع السلطات المحلية إلى...

المحكمة العليا الفنزويلية تحظر سفر غوايدو وتجمد حساباته 2019-01-30 | 09:23:12 حظرت محكمة فنزويلا العليا على زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي نصّب نفسه رئيسا...

غرق 130 مهاجرا قبالة ساحل جيبوتي 2019-01-30 | 08:28:12 قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 130مهاجرا فقدوا قبالة...

الجيش الإيراني يهدد الولايات المتحدة ودول خليجية بـ"رد قاصم" 2019-01-30 | 06:08:00 حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري،...

نتنياهو:"إيران تهاجم إسرائيل كل يوم عبر الفضاء الإلكتروني ("السايبر") 2019-01-29 | 18:13:56 قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم إن إيران تهاجم إسرائيل كل يوم عبر الفضاء...

أنقرة تحدد الألغاز الثلاثة في قضية خاشقجي التي لم تُفك بعد 2019-01-29 | 14:55:00 لا تزال السلطات التركية تسعى إلى فك 3 ألغاز غامضة في قضية مقتل الصحفي السعودي...

في سابقة قضائية...الرئيس التونسي السبسي يخسر قضية رفعها ضد مواطن 2019-01-29 | 11:46:05 في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت محكمة تونسية حكما ضد الرئيس التونسي الباجي...

طهران تؤكد وصول سلاح جديد إلى لبنان وغزة 2019-01-29 | 11:33:50 قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي...

فريق التحقيق الدولي بمقتل خاشقجي يطلب من السعودية دخول قنصليتها باسطنبول 2019-01-29 | 11:32:44 طلبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس...