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الأردنيون يحتفلون اليوم بعيد ميلاد الملك الـ 57



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يصادف اليوم الأربعاء، الموافق للثلاثين من كانون الثاني، العيد السابع والخمسون لميلاد الملك عبد الله الثاني .






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