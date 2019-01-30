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صور - اطلاق النار على امرأة شرقي القدس بادعاء محاولة الطعن



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 أطلق جنود من الجيش الإسرائيلي النار تجاه امرأة فلسطينية قرب حاجز الزعيم شرقي القدس  صباح اليوم الاربعاء.


واعلنت مصادر فلسطينية ان المرأة توفيت متأثرة بجراحها 


وافيد ان عملية اطلاق النار جاءت بادعاء محاولة تنفيذ علية طعن على حاجز الزعيم .

وافادت الشرطة ان المرأة حاولت تنفيذ عملية طعن , وأنه لم يصب أي من الجنود على الحاجز .




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