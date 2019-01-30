جنين - استخراج كمية كبيرة من المسامير من معدة مريض

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هدمت جرافات بلدية القدس اليوم الاربعاء بناية تضم منشآت سكنية وتجارية تعود لعائلة...
أطلق جنود من الجيش الإسرائيلي النار تجاه امرأة فلسطينية قرب حاجز الزعيم شرقي...
يجري العمل على تصليح وتعبيد شارع 805 الواصل من مفرق الحمرا الى بلدة ديرحنا الذي...
أعطب مستوطنون فجر اليوم الاربعاء، عدداً من مركبات المواطنين في قرية اللبن...
صرح رئيس حزب المنعة لإسرائيل بيني غانتس بان زعامة الدولة الحالية تحث على التحريض...
لا زالت الشرطة تجري تحقيقات واسعة في قضية الشجار العنيف الذي شهدته بلدة كفرمندا...
سَجَدَ البطل العربي المنداوي مزهر وليد خضر عبد الحليم- عنان سجدة شكر لله تعالى على...
قالت دائرة الأرصاد، أن الجو يكون اليوم الأربعاء، صافيا بوجه عام ولطيفاً خلال...
صرح رئيس حزب المنعة لإسرائيل بيني غانتس بان زعامة الدولة الحالية تحث على التحريض...
لقي رجل مصرعه واصيب اخرين في حادث طرق ذاتي في تل ابيب جراء اصطدام سيارة خصوصية في...