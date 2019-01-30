جنين - استخراج كمية كبيرة من المسامير من معدة مريض

أجرى طاقم الجراحة في مستشفى "الدكتور خليل سليمان" في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية امس الثلاثاء، عملية جراحية ناجحة لاستخراج كمية كبيرة من المسامير من جسد مريض.

ونشر أطباء المستشفى صورًا من داخل غرفة العمليات للمريض عقب استخراج كمية هائلة من المسامير والمعادن من معدته.وأشار المستشفى إلى أن المريض يعاني من اضطرابات نفسية ويبتلع المعادن والمسامير باستمرار، مشيرًا إلى أن حالته مستقرة.