تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-30 11:04:13 هدم بناية تضم منشآت سكنية وتجارية في واد الجوز بالقدس |  2019-01-30 10:58:21 الاتحاد الأوروبي يستبدل قضاة بشر بـ "روبوتات ذكية" |  2019-01-30 10:54:27 زوجة مارسيلو تتحدث عن رونالدو وتشعل الأجواء |  2019-01-30 10:51:45 الأردنيون يحتفلون اليوم بعيد ميلاد الملك الـ 57 |  2019-01-30 10:41:24 صور - اطلاق النار على امرأة شرقي القدس بادعاء محاولة الطعن |  2019-01-30 10:17:49 جنين - استخراج كمية كبيرة من المسامير من معدة مريض |  2019-01-30 10:08:33 تعبيد شارع 805 (بين مفرق الحمرا وديرحنا) بعد معاناة الاهالي |  2019-01-30 09:59:23 خط شعارات عنصرية على سيارات شمال رام الله |  2019-01-30 09:52:12 بلدة إيطالية ساحرة تقدم 10 آلاف دولار لمن يهاجر إليها |  2019-01-30 09:39:05 غانتس يبدأ حملته ويهاجم نصر الله وسنوار وروحاني وسليماني |  2019-01-30 09:23:12 المحكمة العليا الفنزويلية تحظر سفر غوايدو وتجمد حساباته |  2019-01-30 08:39:24 كفرمندا - ضبط مفرقعات وزجاجات حارقة واعتقال مشتبه |  2019-01-30 08:31:10 إطلاق ميزة الرد الخاص في مجموعات واتساب.. وهكذا تستخدمها |  2019-01-30 08:28:12 غرق 130 مهاجرا قبالة ساحل جيبوتي |  2019-01-30 08:17:12 المغامر المنداوي مزهر عبد الحليم عنان يوجه رسالة لاهالي كفرمندا من قمة جبل "الاكونكاجوا"- لنعش بأمن وأمان ومحبة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تعبيد شارع 805 (بين مفرق الحمرا وديرحنا) بعد معاناة الاهالي



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق




يجري العمل على تصليح وتعبيد شارع 805 الواصل من مفرق الحمرا الى بلدة ديرحنا الذي اشتكى منه الكثير من المواطنين والسائقين سكان المنطقة .

وارسلت العديد من الشكاوي الى شركة طرق اسرائيل وكان المجلس المحلي ابرق رسالة مطالبا بتصليح الشارع باسرع وقت . حيث قام رئيس المجلس المحلي قاسم سالم بزيارة ميدانية والاطلاع على العمل وسيرورته وقدم الشكر لطاقم العاملين على عملهم وجهودهم.




كلمات متعلقة

تعبيد, شارع, 805, (بين, مفرق, الحمرا, وديرحنا), بعد, معاناة, الاهالي,

تابعونــا

هدم بناية تضم منشآت سكنية وتجارية في واد الجوز بالقدس هدم بناية تضم منشآت سكنية وتجارية في واد الجوز بالقدس 2019-01-30 | 11:04:13

هدمت جرافات بلدية القدس اليوم الاربعاء بناية تضم منشآت سكنية وتجارية تعود لعائلة...

صور - اطلاق النار على امرأة شرقي القدس بادعاء محاولة الطعن صور - اطلاق النار على امرأة شرقي القدس بادعاء محاولة الطعن 2019-01-30 | 10:41:24

أطلق جنود من الجيش الإسرائيلي النار تجاه امرأة فلسطينية قرب حاجز الزعيم شرقي...

جنين - استخراج كمية كبيرة من المسامير من معدة مريض جنين - استخراج كمية كبيرة من المسامير من معدة مريض 2019-01-30 | 10:17:49

أجرى طاقم الجراحة في مستشفى "الدكتور خليل سليمان" في مدينة جنين شمالي الضفة...

خط شعارات عنصرية على سيارات شمال رام الله خط شعارات عنصرية على سيارات شمال رام الله 2019-01-30 | 09:59:23

أعطب مستوطنون فجر اليوم الاربعاء، عدداً من مركبات المواطنين في قرية اللبن...

غانتس يبدأ حملته ويهاجم نصر الله وسنوار وروحاني وسليماني غانتس يبدأ حملته ويهاجم نصر الله وسنوار وروحاني وسليماني 2019-01-30 | 09:39:05

صرح رئيس حزب المنعة لإسرائيل بيني غانتس بان زعامة الدولة الحالية تحث على التحريض...

كفرمندا - ضبط مفرقعات وزجاجات حارقة واعتقال مشتبه كفرمندا - ضبط مفرقعات وزجاجات حارقة واعتقال مشتبه 2019-01-30 | 08:39:24

لا زالت الشرطة تجري تحقيقات واسعة في قضية الشجار العنيف الذي شهدته بلدة كفرمندا...

المغامر المنداوي مزهر عبد الحليم عنان يوجه رسالة لاهالي كفرمندا من قمة جبل "الاكونكاجوا"- لنعش بأمن وأمان ومحبة المغامر المنداوي مزهر عبد الحليم عنان يوجه رسالة لاهالي كفرمندا من قمة جبل "الاكونكاجوا"- لنعش بأمن وأمان ومحبة 2019-01-30 | 08:17:12

سَجَدَ البطل العربي المنداوي مزهر وليد خضر عبد الحليم- عنان سجدة شكر لله تعالى على...

الطقس - ارتفاع آخر على درجات الحرارة الطقس - ارتفاع آخر على درجات الحرارة 2019-01-30 | 06:00:43

قالت دائرة الأرصاد، أن الجو يكون اليوم الأربعاء، صافيا بوجه عام ولطيفاً خلال...

بيني غانتس يؤكد ان حكومة برئاسته ستحافظ على نزاهة الحكم وتسعى للسلام بيني غانتس يؤكد ان حكومة برئاسته ستحافظ على نزاهة الحكم وتسعى للسلام 2019-01-29 | 22:31:41

صرح رئيس حزب المنعة لإسرائيل بيني غانتس بان زعامة الدولة الحالية تحث على التحريض...

تل ابيب:مصرع رجل واصابة طفلين في حادث طرق ذاتي تل ابيب:مصرع رجل واصابة طفلين في حادث طرق ذاتي 2019-01-29 | 21:14:42

لقي رجل مصرعه واصيب اخرين في حادث طرق ذاتي في تل ابيب جراء اصطدام سيارة خصوصية في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شاحنتين سيارة حادث طرق مروع اصابة امرأة علقت داخل مستشفى طواقم اطفاء انقاذ جبريل جاروشي الرملة الجواريش اطلاق نار اعدام ميداني تل ابيب يد الشرطة تظاهرة رفع شعاراتحادث طرق مروع بين شاحنة سيارة خصوصية شارع 31 قرب القدس امرأة اسعاف شرطة اسلامية الحركة الشمالية عرابة اخراج القانون حظر مؤسساتها قرية ميزانيات تعليم 50 مليارد شاقل وزارة المعارف بينيت وزير لاول مرة شبان جلجولية داعش خططو للسفر تنظيم الشاباك الشرطة اعتقال مصرع شاحنة سائق طرق مروع مفرق اشدود اسعاف شرطة البروفيسور حسام حايك الناصرة يجتمع يلتقي لقاء عمل بيل جيتس مايكروسوفت الحركة السالامية الشق الشمالي الحكومة اخراج تحظر القانون عن تغلق مداهمة مؤسساتها الشيخ رائد صلاح كمال خطيب مداهمة بيت مسجد الجزار عكا احتراق مصلى النساء انطلاق بدء اعمال الترميم عمالشقيب السلام مسدسات اعتقالات يندقية اسلحة ذخيرة بيت الشرطة النقب ضبطامطار تغمر غرق سيارات شوارع مياه مركز البلاد رواء سفيان منصور الطيرة اختبأت انزف وصول الاسعاف مطعم اطلاق النار البعنة تظاهرة شعارات رفع القدس الاقصى المبارك العشرات مدخل قرية توثيق كاميرات المراقبة المحطة المركزية بئر السبع اطلاق نار طعن مقتل اصابة اخرين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com