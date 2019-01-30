تعبيد, شارع, 805, (بين, مفرق, الحمرا, وديرحنا), بعد, معاناة, الاهالي,

يجري العمل على تصليح وتعبيد شارع 805 الواصل من مفرق الحمرا الى بلدة ديرحنا الذي اشتكى منه الكثير من المواطنين والسائقين سكان المنطقة .وارسلت العديد من الشكاوي الى شركة طرق اسرائيل وكان المجلس المحلي ابرق رسالة مطالبا بتصليح الشارع باسرع وقت . حيث قام رئيس المجلس المحلي قاسم سالم بزيارة ميدانية والاطلاع على العمل وسيرورته وقدم الشكر لطاقم العاملين على عملهم وجهودهم.