خط, شعارات, عنصرية, على, سيارات, شمال, رام, الله,

أعطب مستوطنون فجر اليوم الاربعاء، عدداً من مركبات المواطنين في قرية اللبن الشرقية شمال رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن مستوطنين اقتحموا القرية وخطوا شعارات عنصرية على ثلاث مركبات، قبل ان تتصدى لهم لجان الحراسة الليلة وتلاحقهم ليلوذوا بالفرار.