تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-30 11:04:13 هدم بناية تضم منشآت سكنية وتجارية في واد الجوز بالقدس |  2019-01-30 10:58:21 الاتحاد الأوروبي يستبدل قضاة بشر بـ "روبوتات ذكية" |  2019-01-30 10:54:27 زوجة مارسيلو تتحدث عن رونالدو وتشعل الأجواء |  2019-01-30 10:51:45 الأردنيون يحتفلون اليوم بعيد ميلاد الملك الـ 57 |  2019-01-30 10:41:24 صور - اطلاق النار على امرأة شرقي القدس بادعاء محاولة الطعن |  2019-01-30 10:17:49 جنين - استخراج كمية كبيرة من المسامير من معدة مريض |  2019-01-30 10:08:33 تعبيد شارع 805 (بين مفرق الحمرا وديرحنا) بعد معاناة الاهالي |  2019-01-30 09:59:23 خط شعارات عنصرية على سيارات شمال رام الله |  2019-01-30 09:52:12 بلدة إيطالية ساحرة تقدم 10 آلاف دولار لمن يهاجر إليها |  2019-01-30 09:39:05 غانتس يبدأ حملته ويهاجم نصر الله وسنوار وروحاني وسليماني |  2019-01-30 09:23:12 المحكمة العليا الفنزويلية تحظر سفر غوايدو وتجمد حساباته |  2019-01-30 08:39:24 كفرمندا - ضبط مفرقعات وزجاجات حارقة واعتقال مشتبه |  2019-01-30 08:31:10 إطلاق ميزة الرد الخاص في مجموعات واتساب.. وهكذا تستخدمها |  2019-01-30 08:28:12 غرق 130 مهاجرا قبالة ساحل جيبوتي |  2019-01-30 08:17:12 المغامر المنداوي مزهر عبد الحليم عنان يوجه رسالة لاهالي كفرمندا من قمة جبل "الاكونكاجوا"- لنعش بأمن وأمان ومحبة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بلدة إيطالية ساحرة تقدم 10 آلاف دولار لمن يهاجر إليها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعاني بلدات إيطالية صغيرة، نقصا كبيرا في السكان، مما دفع السلطات المحلية إلى إغراء الناس بمبالغ مالية "مجزية" حتى ينتقلوا إلى العيش في رحابها.



وبحسب ما نقلت "سي إن إن"، فإن عمدة بلدة لوكانا، على حدود فرنسا وسويسرا، يعتزم دفع مبلغ يناهز 10 آلاف و200 يورو على مدى ثلاث سنوات، لكل عائلة التي تقرر الانتقال إلى القرية.

 لكن هذا العرض المغري يحدد شرطا مهما، وهو أن يكون للعائلة المنضمة طفل واحد على الأقل، كما يتوجب ألا يقل الدخل السنوي عن 8650 دولار.


وتبعا لما ذكر، فإن الكسالى الذين يعتقدون أن القرية ستفتح لهم أبوابها وتقدم لهم مالا حتى يعيشوا دون عناء ولا عمل، ستخيب آمالهم عند قراءة هذه الشروط.


وتكابد بلدات إيطالية كثيرة تراجعا مهولا في السكان، وتم إطلاق عدة حملات لتشجيع الناس على العيش فيها وبيعت بعض البيوت بأثمنة بخسة جدا لا تتجاوز الدولار الواحد.


وتقع البلدة في منطقة بيدمونت التي كان يسكنها سبعة آلاف شخص خلال القرن العشرين، لكن هذا العدد تراجع إلى نحو 1500 في الآونة الأخيرة، وفي كل سنة، يموت 40 شخصا فيما يولد عشرة فقط.




كلمات متعلقة

بلدة, إيطالية, ساحرة, تقدم, 10, آلاف, دولار, لمن, يهاجر, إليها,

تابعونــا

الأردنيون يحتفلون اليوم بعيد ميلاد الملك الـ 57 الأردنيون يحتفلون اليوم بعيد ميلاد الملك الـ 57 2019-01-30 | 10:51:45

يصادف اليوم الأربعاء، الموافق للثلاثين من كانون الثاني، العيد السابع والخمسون...

المحكمة العليا الفنزويلية تحظر سفر غوايدو وتجمد حساباته المحكمة العليا الفنزويلية تحظر سفر غوايدو وتجمد حساباته 2019-01-30 | 09:23:12

حظرت محكمة فنزويلا العليا على زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي نصّب نفسه رئيسا...

غرق 130 مهاجرا قبالة ساحل جيبوتي غرق 130 مهاجرا قبالة ساحل جيبوتي 2019-01-30 | 08:28:12

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 130مهاجرا فقدوا قبالة...

الجيش الإيراني يهدد الولايات المتحدة ودول خليجية بـ"رد قاصم" الجيش الإيراني يهدد الولايات المتحدة ودول خليجية بـ"رد قاصم" 2019-01-30 | 06:08:00

حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري،...

نتنياهو:"إيران تهاجم إسرائيل كل يوم عبر الفضاء الإلكتروني ("السايبر") نتنياهو:"إيران تهاجم إسرائيل كل يوم عبر الفضاء الإلكتروني ("السايبر") 2019-01-29 | 18:13:56

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم إن إيران تهاجم إسرائيل كل يوم عبر الفضاء...

أنقرة تحدد الألغاز الثلاثة في قضية خاشقجي التي لم تُفك بعد أنقرة تحدد الألغاز الثلاثة في قضية خاشقجي التي لم تُفك بعد 2019-01-29 | 14:55:00

لا تزال السلطات التركية تسعى إلى فك 3 ألغاز غامضة في قضية مقتل الصحفي السعودي...

في سابقة قضائية...الرئيس التونسي السبسي يخسر قضية رفعها ضد مواطن في سابقة قضائية...الرئيس التونسي السبسي يخسر قضية رفعها ضد مواطن 2019-01-29 | 11:46:05

في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت محكمة تونسية حكما ضد الرئيس التونسي الباجي...

طهران تؤكد وصول سلاح جديد إلى لبنان وغزة طهران تؤكد وصول سلاح جديد إلى لبنان وغزة 2019-01-29 | 11:33:50

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي...

فريق التحقيق الدولي بمقتل خاشقجي يطلب من السعودية دخول قنصليتها باسطنبول فريق التحقيق الدولي بمقتل خاشقجي يطلب من السعودية دخول قنصليتها باسطنبول 2019-01-29 | 11:32:44

طلبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس...

اعتقال آسيوية تبيع لحظاتها الحميمة مع زوجها الكويتي لمواقع إباحية اعتقال آسيوية تبيع لحظاتها الحميمة مع زوجها الكويتي لمواقع إباحية 2019-01-29 | 11:32:03

ألقت الشرطة الكويتية القبض على امرأة اتهمها زوجها بنشر خصوصياتهما على مواقع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ثانوية مدرسة قرية شعب تخريج الفوج 19 طلاب احتفال تخرج اخالي اصابة خطيرة شابة الطيبة سقوط درج بيت اسعاف شرطة حادث مدينة شاب عامل قطف ثمار حقل كرم الجليل الاعلى اصابة لدغة أفعى رقطاء جدراجيهان ابو عباس محمود الشابة حيفا وفاة تفجع مدينة طمرة حافلة طلاب انهيار بلطف الله اصابات لم تقع عامود بيزك لقاء معايدة اسلام مسيحية كفر كنا مشاركة واسعة قرية الاضحى المبارك الحركة الاسلامية محظورة كابينيت الشيخ رائد صلاح الشمالية فرع بريد جديد في قرية كفر مندا طه عبد الحليم زيارة اسامة السعديحادث طرق انقلاب سيارة يافة الناصرة مجدال هعيمك تخليص سائق شرطة اسعاف اصابة متوسطة مصرع الشاب يحيى شرحة شرحه مخيم شعفاط القدس شرقي شجار عائلات عنيف اطلاق نار زبيدي ضياء القريناوي محمد طالبا طب رومانيا حادث طرق مروع جامعة اللد رهط وصول جثمانيهما المطار ياش البلادحريق مجمع سكاني الكابري قرب عا نهاريا مصنع كابرين محطة اطفاء زفولوناعتقال شابين مشتبهين قتل مصطفى مصراتي نجله ابنه رمضان اطلاق نار الرملة بيتشجار عنيف اطلاق نار طمرة مدينة شرطة اصابات تحقيق مقهى اصابتان اصابات عالقين حادث طرق مروع شارع هحشمال مدينة حيفا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com