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غانتس يبدأ حملته ويهاجم نصر الله وسنوار وروحاني وسليماني



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صرح رئيس حزب المنعة لإسرائيل بيني غانتس بان زعامة الدولة الحالية تحث على التحريض والانقسام . 


وأضاف ان الحكومة القوية تحكم من اجل توحيد كافة مكونات الشعب ولا تعمل على زرع بذور الانقسام .

 واكد غانتس انه يطلب ثقة الجمهور في إسرائيل خلال الانتخابات العامة لتراس الحكومة المقبلة التي ستعمل على تحقيق السلام ولن تفوت فرصة للتوصل الى تسوية إقليمية .

وفي اول خطاب انتخابي له القاه مساء امس في حدائق المعرض في تل ابيب اكد انه لن يسمح بالمساس بمؤسسات الدولة مثل المحكمة العليا وانه من غير المعقول ان يكون هناك رئيس وزراء قدمت بحقه لائحة اتهام شدد على ان إسرائيل لن تتنازل عن هضبة الجولان وغور الأردن وان القدس الموحدة ستظل عاصمة دولة إسرائيل والشعب اليهودي الى ابد الابدين. 

ووجه رئيس حزب المنعة لإسرائيل تحذيرا مباشرا الى الرئيس الإيراني حسن روحاني قائلا انه سيتم احباط مؤامرات طهران على الحدود الشمالية والجنوبية ضد إسرائيل .وقال أيضا مخاطبا رئيس الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وامين عام حزب الله حسن نصر الله إن الأوان قد حان لوقف الجموح الإقليمي .


وبدوره صرح شريك غانس موشيه يعالون انه وغانتس شريكان في وضع بديل للحكومة الحالية بغية اعادة دولة اسرائءيل الى المسار الصحيح

تصوير - afp 




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