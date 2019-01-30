كفرمندا - ضبط مفرقعات وزجاجات حارقة واعتقال مشتبه

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أعطب مستوطنون فجر اليوم الاربعاء، عدداً من مركبات المواطنين في قرية اللبن...
صرح رئيس حزب المنعة لإسرائيل بيني غانتس بان زعامة الدولة الحالية تحث على التحريض...
سَجَدَ البطل العربي المنداوي مزهر وليد خضر عبد الحليم- عنان سجدة شكر لله تعالى على...
قالت دائرة الأرصاد، أن الجو يكون اليوم الأربعاء، صافيا بوجه عام ولطيفاً خلال...
صرح رئيس حزب المنعة لإسرائيل بيني غانتس بان زعامة الدولة الحالية تحث على التحريض...
لقي رجل مصرعه واصيب اخرين في حادث طرق ذاتي في تل ابيب جراء اصطدام سيارة خصوصية في...
ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية بانه تم التوصل الى اتفاق بين حزبي المنعة لاسرائيل...
قررت محكمة الشؤون المحلية في القدس هذا الاسبوع تبرئة مواطن عربي من القدس من...
أصدرت لجنة السلوكيات البرلمانيّة قرارها اليوم (الأربعاء) بالشكوى التي تقدّم بها...
"مع اقتراب الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، فان وزير الأمن الدخلي اردان يصعّد...