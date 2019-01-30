كفرمندا - ضبط مفرقعات وزجاجات حارقة واعتقال مشتبه

لا زالت الشرطة تجري تحقيقات واسعة في قضية الشجار العنيف الذي شهدته بلدة كفرمندا قبل يومين واستعملت خلاله المفرقعات وتم اضرام النمار بسيارة وشرفة منزل مخلفة اضرارا جسيمة في الممتلكات .

وفجر اليوم الاربعاء تم اعتقال مشتبه بالضلوع بالاحداث العنيفة والشجار , فيما ضبطت الشرطة خلال حملتها التفتيش 67 مفرقعة و 4 زجاجات حارقة .وستطلب الشرطة من المحكمة في عكا اليوم النظر بتمديد اعتقال المشتبه به لاستكمال التحقيق معه .