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الإيراني مصطفى زماني بعد 10 سنوات من عرض يوسف الصديق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



مر أكثر من 10 أعوام على عرض المسلسل الإيراني «يوسف الصديق»، والذي قام ببطولته الفنان الإيراني مصطفى زماني وجسد فيه شخصية سيدنا يوسف.



المسلسل تناول قصة يوسف عليه السلام، والمستوحاة من القرآن الكريم، منذ ولادته حتى لقائه بأبيه النبي يعقوب عليه السلام بعد غياب طويل دام لسنوات.


حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا في الشرق الأوسط ونال بطله الإيراني مصطفى زماني، الذي جسد شخصية النبي يوسف عليه السلام، شهرة واسعة في أعقاب عرض المسلسل التاريخي.


وكان مصطفى زماني،شارك  في اختبار التمثيل لتأدية دور النبي يوسف في مسلسل «يوسف الصديق»، للمخرج الراحل فرج الله سلحشور، من بين 3 آلاف شخص حضروا في الاختبار حيث وقع الاختيار عليه في نهاية المطاف.


كما دخل الفنان زماني السينما من خلال التمثيل في فيلمي «آل» و «وداعا بغداد» عام 2009،وهناك عمل آخر تألق فيه النجم زماني هو مسلسل «شهرزاد» بأجزائه الثلاثة التي عرضت في شبكة العرض المنزلي.


وشارك مصطفى زماني، في أفلام، الكابوس، وكيفر، وبدرود بغداد، وبازل، وإينجا تاريك نيست، وغيرها من الأعمال.




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