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إطلاق ميزة الرد الخاص في مجموعات واتساب.. وهكذا تستخدمها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تواصل شركة واتساب، المملوكة لفيسبوك، إضافة مزايا جديدة لتطبيق التراسل الذي يستخدمه أكثر من 1.5 مليار مشترك شهريا.



أحدث هذه المزايا، التي بدأت الوصول إلى مستخدمي واتساب على أنظمة iOS الخاصة بأجهزة أبل، وأندرويد الذي تطوره شركة غوغل، تتيح "الرد الخاص" على الرسائل في المجموعات.


وقد يحتاج المشترك في إحدى مجموعات واتساب، إلى الرد على رسالة أحد أعضاء المجموعة بشكل خاص، دون أن يرى الأعضاء الآخرون رده، ولهذا الغرض أطلقت الميزة الجديدة.

وعندما يرغب المستخدم في ذلك، يكفي أن يضغط على الرسالة التي يريد أن يرد عليها بشكل خاص داخل المجموعة، ويختار "Reply Privately" أي الرد بشكل خاص.


وعند الضغط على هذا الخيار، يظهر المربع الخاص بكتابة الرسالة، وعند كتابتها وإرسالها يقوم واتساب بإرسال الرد مع الرسالة الأصلية بشكل خاص إلى ذلك الشخص.



وتشبه ميزة الرد خاص إلى حد بعيد، إرسال رسالة مباشرة إلى شخص ما، لكن الفارق هنا أن الرد يكون مرفقا مع الرسالة الأصلية التي وصلت إلى كل مشتركي المجموعة.




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