مدرب, ليفربول, :, لا, يوجد, لدي, سبب, للحديث, مع, صلاح,

قال مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إن الانتقادات التي وجهت، مؤخرا للاعب المصري، محمد صلاح، بذريعة التمثيل لا مبرر لها، واتهم من عاتبوا النجم بتبني معايير مزدوجة.

وحصل صلاح على ضربة جزاء في مباراة فريقه ضد نيوكاسل يونايتد وبرايتون، قبل أن يتهم بالتمثيل في مباراة كريستال بالاس عندما سقط بسهولة في داخل منطقة الجزاء بهدف الحصول على ضربة جزاء، وهو أمر لم يحصل.وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة ليفربول مع ليستر سيتي يوم الأربعاء، سئل مدرب الفريق يورغن كلوب عن حالات السقوط المتكرر لصلاح، وفيما إذا كان تكلم من النجم المصري بهذا الخصوص.وفي رده على السؤال أبدى كلوب استغرابه من السؤال، لأن الحالتين أمام نيوكاسل وبرايتون كانتا ضربتي جزاء حقيقيتين حسب تعبيره، أما في الحالة الثالثة، فلم يحصل صلاح على ضربة جزاء وبالتالي فلا داعي للحديث عن الموضوع.وقال إن كثيرا من هذه الحالات تحدث في الدوري الإنجليزي، ولكن لا يتم الحديث عنها، لأنها ليست لفريق مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد أو أرسنال أو ليفربول أو أرسنال.ونقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية عن كلوب قوله: "لا يوجد لدي سبب للحديث مع صلاح بشأن قضية التمثيل."وشدد المدرب الألماني على أنه لا يريد لأي من لاعبيه السقوط على أرضيه الملعب بدون سبب، وقال: " ليس علي أن أتكلم مع اللاعبين بشأن أمور واضحة. هو (صلاح) يعرف ذلك."وأصبح حظوظ ليفربول بالفوز ببطولة الدوري قوية، بعد أن تمكن نيوكاسل يونايتد من هزيمة مطارده السيتي 2-1 ولديه الفرصة لتوسيع الفارق إلى 7 نقاط إن تمكن مساء الأربعاء من الفوز على ليستر سيتي.وعن مباراة ليستر قال كلوب: " "إنهم يحبون اللعب أمام الفرق الكبيرة. لم يعودوا فريق الهجمات المرتدة كما كانوا سابقاً ولكنهم بالطبع فريق خطير جداً".وأضاف "لقد استثمروا الكثير من الأموال في الفريق أيضاً ولديهم فريق جيد جداً. خط الدفاع، لاعبو الوسط رائعين جداً وبالطبع لديهم لاعب بموهبة فاردي في الهجوم، واحد من أفضل المهاجمون في الدوري".وشدد كلوب أن المباراة لن تكون سهلة وأن على الفريق إخراج كل شيء من أجل الوصول إلى أداء جيد.يذكر أن فاردي سجل 7 مرات أمام ليفربول منذ وصول كلوب في شهر أكتوبر 2015.