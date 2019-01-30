تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-30 09:59:23 خط شعارات عنصرية على سيارات شمال رام الله |  2019-01-30 09:52:12 بلدة إيطالية ساحرة تقدم 10 آلاف دولار لمن يهاجر إليها |  2019-01-30 09:39:05 غانتس يبدأ حملته ويهاجم نصر الله وسنوار وروحاني وسليماني |  2019-01-30 09:23:12 المحكمة العليا الفنزويلية تحظر سفر غوايدو وتجمد حساباته |  2019-01-30 08:39:24 كفرمندا - ضبط مفرقعات وزجاجات حارقة واعتقال مشتبه |  2019-01-30 08:31:10 إطلاق ميزة الرد الخاص في مجموعات واتساب.. وهكذا تستخدمها |  2019-01-30 08:28:12 غرق 130 مهاجرا قبالة ساحل جيبوتي |  2019-01-30 08:17:12 المغامر المنداوي مزهر عبد الحليم عنان يوجه رسالة لاهالي كفرمندا من قمة جبل "الاكونكاجوا"- لنعش بأمن وأمان ومحبة |  2019-01-30 06:08:00 الجيش الإيراني يهدد الولايات المتحدة ودول خليجية بـ"رد قاصم" |  2019-01-30 06:00:43 الطقس - ارتفاع آخر على درجات الحرارة |  2019-01-29 23:42:04 النرويج: انهاء مهمة "التف" انتهاك لاتفاقية اوسلو |  2019-01-30 00:35:07 نين: علي راشد زعبي في ذمة الله‎ |  2019-01-29 22:31:41 بيني غانتس يؤكد ان حكومة برئاسته ستحافظ على نزاهة الحكم وتسعى للسلام |  2019-01-29 21:14:42 تل ابيب:مصرع رجل واصابة طفلين في حادث طرق ذاتي |  2019-01-29 20:00:53 يعالون وغانتس في قائمة واحدة لخوض الانتخابات الإسرائيلية |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مدرب ليفربول : لا يوجد لدي سبب للحديث مع صلاح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إن الانتقادات التي وجهت، مؤخرا للاعب المصري، محمد صلاح، بذريعة التمثيل لا مبرر لها، واتهم من عاتبوا النجم بتبني معايير مزدوجة.



وحصل صلاح على ضربة جزاء في مباراة فريقه ضد نيوكاسل يونايتد وبرايتون، قبل أن يتهم بالتمثيل في مباراة كريستال بالاس عندما سقط بسهولة في داخل منطقة الجزاء بهدف الحصول على ضربة جزاء، وهو أمر لم يحصل.


وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة ليفربول مع ليستر سيتي يوم الأربعاء، سئل مدرب الفريق يورغن كلوب عن  حالات السقوط المتكرر لصلاح، وفيما إذا كان تكلم من النجم المصري بهذا الخصوص.


وفي رده على السؤال أبدى كلوب استغرابه من السؤال، لأن الحالتين أمام نيوكاسل وبرايتون كانتا ضربتي جزاء حقيقيتين حسب تعبيره، أما في الحالة الثالثة، فلم يحصل صلاح على ضربة جزاء وبالتالي فلا داعي للحديث عن الموضوع.


وقال إن كثيرا من هذه الحالات تحدث في الدوري الإنجليزي، ولكن لا يتم الحديث عنها، لأنها ليست لفريق مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد أو أرسنال أو ليفربول أو أرسنال.


ونقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية عن كلوب قوله: "لا يوجد لدي سبب للحديث مع صلاح بشأن قضية التمثيل."


وشدد المدرب الألماني على أنه لا يريد لأي من لاعبيه السقوط على أرضيه الملعب بدون سبب، وقال: " ليس علي أن أتكلم مع اللاعبين بشأن أمور واضحة. هو (صلاح) يعرف ذلك."


وأصبح حظوظ ليفربول بالفوز ببطولة الدوري قوية، بعد أن تمكن نيوكاسل يونايتد من هزيمة مطارده السيتي 2-1 ولديه الفرصة لتوسيع الفارق إلى 7 نقاط إن تمكن مساء الأربعاء من الفوز على ليستر سيتي.



وعن مباراة ليستر قال كلوب: " "إنهم يحبون اللعب أمام الفرق الكبيرة. لم يعودوا فريق الهجمات المرتدة كما كانوا سابقاً ولكنهم بالطبع فريق خطير جداً".


وأضاف "لقد استثمروا الكثير من الأموال في الفريق أيضاً ولديهم فريق جيد جداً. خط الدفاع، لاعبو الوسط رائعين جداً وبالطبع لديهم لاعب بموهبة فاردي في الهجوم، واحد من أفضل المهاجمون في الدوري".


وشدد كلوب أن المباراة لن تكون سهلة وأن على الفريق إخراج كل شيء من أجل الوصول إلى أداء جيد.


يذكر أن فاردي سجل 7 مرات أمام ليفربول منذ وصول كلوب في شهر أكتوبر 2015.




كلمات متعلقة

مدرب, ليفربول, :, لا, يوجد, لدي, سبب, للحديث, مع, صلاح,

تابعونــا

نيوكاسل يُسقط مانشستر سيتي ويُقدم هدية لليفربول نيوكاسل يُسقط مانشستر سيتي ويُقدم هدية لليفربول 2019-01-30 | 00:02:33

تلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة، بخسارته أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد 1-2، مساء...

قطر تتأهل لنهائي كأس آسيا على حساب الإمارات قطر تتأهل لنهائي كأس آسيا على حساب الإمارات 2019-01-29 | 18:15:32

تأهل منتخب قطر إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره...

إيسكو ومارسيلو يتصدران القائمة السوداء في ريال مدريد إيسكو ومارسيلو يتصدران القائمة السوداء في ريال مدريد 2019-01-29 | 14:55:32

كشف تقرير إسباني، عن القائمة السوداء، التي سيتخلص منها ريال مدريد خلال فترة...

رسميا.. يوفنتوس يعلن انتقال بنعطية إلى الدحيل القطري رسميا.. يوفنتوس يعلن انتقال بنعطية إلى الدحيل القطري 2019-01-29 | 13:00:10

أكد يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في بيان نشره على موقعه الرسمي أن الدولي المغربي...

غوارديلا عن كومباني : لكل شيء نهاية غوارديلا عن كومباني : لكل شيء نهاية 2019-01-29 | 11:15:20

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الثلاثاء، إن القائد فينسن كومباني لم يخض...

رسالة توسّل من نيمار لبرشلونة.. والنادي يستغلها رسالة توسّل من نيمار لبرشلونة.. والنادي يستغلها 2019-01-29 | 09:13:33

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن النجم البرازيلي لباريس سان جرمان الفرنسي، نيمار...

الصدمة تسيطر على حديقة الأمراء بسبب نيمار الصدمة تسيطر على حديقة الأمراء بسبب نيمار 2019-01-28 | 21:46:11

باتت آمال نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، ضعيفة للغاية، في اللحاق بمباراتي...

وضع مانشستر يونايتد لا يرضي دي خيا وضع مانشستر يونايتد لا يرضي دي خيا 2019-01-28 | 14:50:16

قال الحارس ديفيد دي خيا، إن سجل مانشستر يونايتد المثالي تحت قيادة المدرب المؤقت...

نيمار يغيب عن لقاء مانشستر يونايتد بدوري الأبطال نيمار يغيب عن لقاء مانشستر يونايتد بدوري الأبطال 2019-01-28 | 15:00:19

خرج المدرب الألماني لباريس سان جرمان الفرنسي، توماس توخل، ليؤكد صحة التكهنات...

﻿جماهير ليفربول تشتري تذاكر "مباراة التتويج".. والسعر مفاجأة ﻿جماهير ليفربول تشتري تذاكر "مباراة التتويج".. والسعر مفاجأة 2019-01-28 | 10:50:05

قبل نحو 3 أشهر ونصف على نهاية الدوري الإنجليزي، يتطلع مشجعو ليفربول بشدة إلى تحقيق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مقتل محمد رأفت سعادة حسين محمد محاجنة شرطة سلاح اطلاق نار بلدية ام الفحم محمود عبد الفتاح أشرف اربيعي شفاعمرو الناصرة اتهام تأييد تنظيم داعش رعنانا اطلاق نار شاب القدس طعن يهودي لؤي رنين سواعد شفاعمرو رباعية اطفال مستشفى رمبام 3 بنات ولد ولادة زوجان رئيس بلدية طمرة سهيل ذياب التحقيق الشرطة هدم بيت استجواب اعتداء شقيقته اعتقال شاب عمه حيازتها تحمل جهاز خلوي نقال حراك وطني شباب اعلان اضراب الثانوية المدارس الاعدادية القدس الاوضاع يوم واحد خالد عابد العامل الناصرة تشييع جثمان مدسنة حادث عمل مصرع حيفا الطفل دوابشة احمد استقبال الخميس رونالدو ريال مدريد دوابشة قرية دوما حرق مستوطنون سقط شاب سخنين امتار ارتفاع نقل مستشفى متوسطة اسعاف شرطة حادث تخريج الفوج ال 15 مدرسة غرناطة كفر كنا الثانوية احتفال مشاركة واسعة نورا وصايا وفاة الرملة حادث طرق مروع قرب رام الله مدينة الشابة تشييع جثمان المرحومة دعاء ابو شرخ اشقاء جنازة مشاركة واسعة اللد اطلاق نار خضر لوباني وفاة الشاب المأسوف على شبابه قرية رياضي كمال اجسام عكا قتل شاب حجاب ناصر اطلاق نار شاطئ العرب المحكمة منع نشر أمر
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com