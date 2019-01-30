غرق, 130, مهاجرا, قبالة, ساحل, جيبوتي,

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 130مهاجرا فقدوا قبالة ساحل جيبوتي بعد انقلاب قاربين وسط أمواج عاتية.

وذكرت المنظمة في بيان، أن فريقا من الحراس عثر على اثنين على قيد الحياة وجثث خمسة مهاجرين.وأضافت أن موظفيها تعرفوا على هوية ناج يبلغ من العمر 18 عاما ويعتقد أنه كان على متن القارب الأول الذي كان يحمل 130 راكبا، لكن لم تكن لديه معلومات بشأن الثاني.