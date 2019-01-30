ما, سر, العروة, الصغيرة, في, ظهر, القميص؟,

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تواصل شركة واتساب، المملوكة لفيسبوك، إضافة مزايا جديدة لتطبيق التراسل الذي...
لطالما حيّر موت الإسكندر الأكبر العديد من المؤرخين حول العالم، حيث خلصت نظريات...
عثر في مقاطعة كرافن، بولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، على...
عاشت مدبرة منزل أياما من الجحيم بعد أن علقت في أحد مصاعد المبنى الذي يملكه مخدومها...
كشفت تقارير تقنية، مؤخرا، عن وجود ثغرة خطيرة في تطبيق محادثة الفيديو "فايس تايم"،...
تمكنت "واتس آب" من إسعاد مستخدمي تطبيق المراسلة الأشهر في العالم، العام الماضي،...
وسط أنباء عن عزم كل من واتساب وإنستغرام الاندماج مع فيسبوك ماسنجر لتشكيل منصة...
في تطور يثير الكثير من الجدل، تنوي دولة كبرى استخداك التكنولوجيا ذاتها المستخدمة...
سلم خمسة شبان من كازاخستان صديقهم ضمن الأمتعة المعدة للشحن في مطار ألماتي، وصوروا...
استنسخ علماء صينيين عدة قرود من آخر معدل جينيا للمساعدة في إجراء أبحاث عن...