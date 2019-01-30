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ما سر العروة الصغيرة في ظهر القميص؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يحرص الناس في العادة على الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة في الثياب التي يرتدونها من باب الأناقة، لكن قد يجهلون أيضا أن بعض القطع الصغيرة في ملابسهم تضاف لأجل غايات مفيدة وليس المظهر فقط.



وبحسب موقع "غيمرز راك"، فإن عروة صغيرة توجد عادة في القمصان، تؤدي دورا مهما، حتى إن كنا لا ننتبه إليها كثيرا.


وأوضح المصدر أن دور هذه العروة هو المساعدة على تعليق القميص، حين لا تكون ثمة أداة تساعد على القيام بهذا الأمر في الخزانة أو في غرفة النوم.


وتقدم هذه العروة بديلا لمن يريدون الحفاظ على قمصانهم دون تجعيد، إذ يستطيعون أن يعلقوا الملبس على أي شيء صغير وبارز ولو كان مسمارا.


وتلزم شركات كثيرة في العالم موظفيها بالحضور إلى العمل في هيئة أنيقة، ويحضر القميص بشكل كبير في أزياء الرجال، لذلك فإن هذه العروة قد تنقذ الموقف حين لا يكون أمام الموظف خزانة لتعليق ملابسه.




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