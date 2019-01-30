سَجَدَ البطل العربي المنداوي مزهر وليد خضر عبد الحليم- عنان سجدة شكر لله تعالى على قمة جبل "الاكونكاجوا" اعلى قمة في امريكا الجنوبية واعلى قمة في العالم خارج قارة آسيا على ارتفاع 6962 متر فوق سطح البحر ووجه رسالة مسجلة بالصوت والصورة من القمة لاهل بلده كفر مندا يحثهم فيها على المحافظة على بلدة كفرمندا وامنها وامانها ليعيش اهلها بأمن وأمان ومحبة وسلام.

وبهذا يكون مزهر عنان قد تسلق القمة الرابعة له عالميا من اصل ثمانية قمم بعد ان حقق نجاحا باهرا في تسلق عدة قمم عالمية وهي:- قمة "الكاردونج لا باس" في جبال الهيمالايا الهندية وتعتبر اعلى معبر جبال في العالم على ارتفاع 5602 فوق سطح البحر على دراجته الهوائية.- قمة "الالبروس" والتي تعتبر اعلى قمة في اوروبا على ارتفاع 5642 متر فوق سطح البحر سيراً على الاقدام.- قمة "الكليمنجارو" والتي تعتبر اعلى قمة في افريقيا على ارتفاع 5895 متر فوق سطح البحر سيراً على الاقدام.ويجدر بالذكر ان عنان كان قد اجتاز في العام الماضي سلسلة جبال "البامير" في طاجاكستان على ارتفاع 5000 متر على دراجته دراجته الهوائية.وبهذ يكون عنان قد وصل من خلال تسلقه تلك القمم الى ارتفاع ما يقارب ال 7000 متر فوق سطح البحر وقد انضم الى نادي ال "7000" لمتسلقي القمم العالمية.وفي حديث لنا مع متسلق الجبال عنان عن مغامرته وعن المفاهيم التي اكتسبها من تلك المغامرة قال:- علمتني مغامرة تسلق جبل "الاكونكاجوا" كيف يبكي الرجال.- علمتني هذه المغامرة معاني جديدة للتحدي والصبر والاصرار والعزيمة.- علمتني هذه المغامرة معاني جديدة تحدي الصعاب والمشقة والتعب والاعياء.- علمتني هذه المغامرة معاني جديدة عن رحل التشرد والعيش بالبرية رغم التجربة الغنية التي اتمتع بها من تجاربي السابقة.- علمتني هذه المغامرة معاني جديدة لتنفيذ المهام واتخاذ القرارات.- علمتني هذه المغامرة معاني جديدة عن النظام والترتيب واحترام الوقت.علمتني هذه المغامرة معاني جديدة عن النظافة والمحافظة على البيئة.- علمتني هذه المغامرة معاني جديدة في تحقيق الاهداف.- علمتني هذه المغامرة معاني جيدة في التشجيع والالهام ورفع المعنويات.- علمتني هذه المغامرة معاني جديدة في عدم الانكسار- علمتني هذه المغامرة كيفية لملمة الجروح ومداواتها على الفور.- علمتني هذه المغامرة معاني جديدة في استثمار دعم وتشجيع الاخرين.- علمتني هذه المغامرة معاني جديدة في الاشتياق للعائلة والاهل والاصدقاء.- علمتني هذه المغامرة معاني جديدة في التعامل مع التغيرات الطارئة.علمتني هذه المغامرة معاني جديدة في القناعة والاكتفاء بالقليل.