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قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم إن إيران تهاجم إسرائيل كل يوم عبر الفضاء...
لا تزال السلطات التركية تسعى إلى فك 3 ألغاز غامضة في قضية مقتل الصحفي السعودي...
في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت محكمة تونسية حكما ضد الرئيس التونسي الباجي...
قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي...
طلبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس...
ألقت الشرطة الكويتية القبض على امرأة اتهمها زوجها بنشر خصوصياتهما على مواقع...
هدد العميد حسين سلامي نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، بإزالة إسرائيل عن...
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده توشك خلال أشهر على...
بدأ فريق التحقيق الدولي في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي زيارة إلى تركيا،...
كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن اللقاء المقبل حول سوريا في أستانا...