تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-30 06:08:00 الجيش الإيراني يهدد الولايات المتحدة ودول خليجية بـ"رد قاصم" |  2019-01-30 06:00:43 الطقس - ارتفاع آخر على درجات الحرارة |  2019-01-29 23:42:04 النرويج: انهاء مهمة "التف" انتهاك لاتفاقية اوسلو |  2019-01-30 00:35:07 نين: علي راشد زعبي في ذمة الله‎ |  2019-01-29 22:31:41 بيني غانتس يؤكد ان حكومة برئاسته ستحافظ على نزاهة الحكم وتسعى للسلام |  2019-01-29 21:14:42 تل ابيب:مصرع رجل واصابة طفلين في حادث طرق ذاتي |  2019-01-29 20:00:53 يعالون وغانتس في قائمة واحدة لخوض الانتخابات الإسرائيلية |  2019-01-29 20:00:47 تبرئة مواطن مقدسي من مخالفات بناء بدكّانه في سوق البلدة القديمة |  2019-01-29 18:20:12 ترشيحا تفجع بوفاة الصيدلانية عبير غرزوزي-ام كريم |  2019-01-29 18:13:56 نتنياهو:"إيران تهاجم إسرائيل كل يوم عبر الفضاء الإلكتروني ("السايبر") |  2019-01-29 18:10:58 النائب جبارين: اردان يواصل حملته الانتخابية بالبطش بالمتظاهرين |  2019-01-29 14:55:00 الاونروا : نحتاج الى 1.2 مليار دولار لإدارة عملياتنا للعام 2019 |  2019-01-29 14:55:32 حل لغز وفاة الإسكندر المقدوني الأكبر ! |  2019-01-29 14:50:56 لسانك يحمل سر الإصابة بأشد السرطانات فتكا |  2019-01-29 14:55:00 أنقرة تحدد الألغاز الثلاثة في قضية خاشقجي التي لم تُفك بعد |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطقس - ارتفاع آخر على درجات الحرارة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قالت دائرة الأرصاد، أن الجو يكون اليوم الأربعاء، صافيا بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً خلال الليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



ويكون الجو غدا الخميس غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.


والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
 




كلمات متعلقة

الطقس, -, ارتفاع, آخر, على, درجات, الحرارة,

تابعونــا

بيني غانتس يؤكد ان حكومة برئاسته ستحافظ على نزاهة الحكم وتسعى للسلام بيني غانتس يؤكد ان حكومة برئاسته ستحافظ على نزاهة الحكم وتسعى للسلام 2019-01-29 | 22:31:41

صرح رئيس حزب المنعة لإسرائيل بيني غانتس بان زعامة الدولة الحالية تحث على التحريض...

تل ابيب:مصرع رجل واصابة طفلين في حادث طرق ذاتي تل ابيب:مصرع رجل واصابة طفلين في حادث طرق ذاتي 2019-01-29 | 21:14:42

لقي رجل مصرعه واصيب اخرين في حادث طرق ذاتي في تل ابيب جراء اصطدام سيارة خصوصية في...

يعالون وغانتس في قائمة واحدة لخوض الانتخابات الإسرائيلية يعالون وغانتس في قائمة واحدة لخوض الانتخابات الإسرائيلية 2019-01-29 | 20:00:53

ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية بانه تم التوصل الى اتفاق بين حزبي المنعة لاسرائيل...

تبرئة مواطن مقدسي من مخالفات بناء بدكّانه في سوق البلدة القديمة تبرئة مواطن مقدسي من مخالفات بناء بدكّانه في سوق البلدة القديمة 2019-01-29 | 20:00:47

قررت محكمة الشؤون المحلية في القدس هذا الاسبوع تبرئة مواطن عربي من القدس من...

لجنة السلوكيّات في الكنيست تمتنع من توبيخ الوزير أردان حول نعته للنائب عودة بالإرهابي لجنة السلوكيّات في الكنيست تمتنع من توبيخ الوزير أردان حول نعته للنائب عودة بالإرهابي 2019-01-29 | 18:18:18

أصدرت لجنة السلوكيات البرلمانيّة قرارها اليوم (الأربعاء) بالشكوى التي تقدّم بها...

النائب جبارين: اردان يواصل حملته الانتخابية بالبطش بالمتظاهرين النائب جبارين: اردان يواصل حملته الانتخابية بالبطش بالمتظاهرين 2019-01-29 | 18:10:58

"مع اقتراب الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، فان وزير الأمن الدخلي اردان يصعّد...

الاونروا : نحتاج الى 1.2 مليار دولار لإدارة عملياتنا للعام 2019 الاونروا : نحتاج الى 1.2 مليار دولار لإدارة عملياتنا للعام 2019 2019-01-29 | 14:55:00

قال الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، سامي مشعشع،...

الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها لعباس الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها لعباس 2019-01-29 | 13:25:42

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن حكومته تضع استقالتها تحت تصرف...

المطران حنا : مقدساتنا وأوقافنا المسيحية والإسلامية في القدس مستهدفة ومستباحة المطران حنا : مقدساتنا وأوقافنا المسيحية والإسلامية في القدس مستهدفة ومستباحة 2019-01-29 | 13:20:12

وجه رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في القدس المطران عطا الله حنا، اليوم...

المتابعة: تأجيل مهرجان التضامن الى 9 شباط المتابعة: تأجيل مهرجان التضامن الى 9 شباط 2019-01-29 | 13:04:26

قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، تأجيل مهرجان احياء اليوم العالمي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رهف مفيد عبد الله التوجيهي اعلى علامة 99.7 علامة الفلسطينية الطالبة مصرع شخص سقط ارتفاع من النفق بين اكسال مدينة الناصرة قرية اسعاف شرطة مصرع 85 عربيا منذ بداية العام 2015 شوارع البلاد أور يروك جمعيةالالاف مهرجان استقبال شهر رمضان الكريم ام الفحم مشاركة واسعة اهالي سخنين الاقصى المسجد المبارك اقتحامات مظاهرة شعارات الحركة الاسلامية نصرةمصرع الشاب امير حلف بسمة طبعون شجار حيفا عنيف 19 عاما اطلاق نار اصابة متوسطة سائق شاب علق داخل سيارة حادث طرق مروع سيارتين بين اسعاف شرطة مستشفى كابول هدم قاعة افراح مجلس اجتماع طارئ عبد الر حمن امر منع محكمة جرافات سياسة حنان ابو الفية تجميل عملية مستشفى وفاة الخضيرة مؤنس دبور مهاجم جر اسهوبرز السويسري افضل مهاجم في الدوري للعام 2015رئيس الوزراء الفرنسي يزور البطريرك فؤاد طوال القدس ينتقد التدخل العسكري الفرنسي سوريا المبادرة الفرنسية سلاح تمديد اعتقال سائق الشاحنة الحادث الدامي قرب الفريديس مصرع تحت تأثر المخدرات يافا اولجا اينجي نعيم طفلة سكان حيفا بئر السبع طعن فلسطيني اطلاق نار عملية تنفيذ شرطي اصابة مصرع شخص ساحة المهد اهالي بيت لحم نصرة تتويج يعقوب شاهين لقب اراب ايدول برد امطار بير هداج نقب يغطي شتاء جنوب ارصاد جوية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com