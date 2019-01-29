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النرويج: انهاء مهمة "التف" انتهاك لاتفاقية اوسلو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكدت ​وزارة الخارجية​ النرويجية أن "الوضع الأمني في ​مدينة الخليل​ الفلسطينية غير مستقر وإنهاء مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل مقلق".  واضافت في بيان لها أن "قرار ​إسرائيل​ طرد المراقبين من الخليل قد يشكل انتهاكا لاتفاقات ​أوسلو​".  وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ قد أكد أنه سيطرد المراقبين الأجانب، الذين يمثلون قوة أجنبية تشكلت للمساعدة في حماية الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية​ المحتلة، معتبراً أنهم "يقومون بأنشطة مناهضة لإسرائيل".
النرويج: انهاء مهمة "التف" انتهاك لاتفاقية اوسلو




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