النرويج: انهاء مهمة "التف" انتهاك لاتفاقية اوسلو

أكدت ​وزارة الخارجية​ النرويجية أن "الوضع الأمني في ​مدينة الخليل​ الفلسطينية غير مستقر وإنهاء مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل مقلق". واضافت في بيان لها أن "قرار ​إسرائيل​ طرد المراقبين من الخليل قد يشكل انتهاكا لاتفاقات ​أوسلو​". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ قد أكد أنه سيطرد المراقبين الأجانب، الذين يمثلون قوة أجنبية تشكلت للمساعدة في حماية الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية​ المحتلة، معتبراً أنهم "يقومون بأنشطة مناهضة لإسرائيل".