نيوكاسل, يُسقط, مانشستر, سيتي, ويُقدم, هدية, لليفربول,

تلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة، بخسارته أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد 1-2، مساء الثلاثاء، على ملعب "سانت جيمس بارك"، في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح سيرجيو أجويرو، التسجيل لمان سيتي في الدقيقة الأولى، قبل أن يعادل الفنزويلي سالومون ورندون النتيجة لنيوكاسل في الدقيقة 66، ثم أحرز الأسكتلندي مات ريتشي هدف الفوز للأخير من ضربة جزاء في الدقيقة 90.