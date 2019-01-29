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الشاي يحمي من سرطان الثدي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكتشف علماء جامعة سانت لويس الأمريكية أن مستخلص شاي أولونغ يمكن أن يوقف نمو جميع أنواع سرطان الثدي.

ودرس العلماء تأثير الشاي الأخضر وشاي أولونغ في خلايا سرطان الثدي، واتضح لهم أن مستخلص نوعي الشاي يمكنه أن يوقف نمو الخلايا السرطانية في الثدي، في حين لا يملك الشاي الأسود هذه الخاصية.

ويؤكد العلماء على أن شاي أولونغ والشاي الأخضر يعملان على تكسير الحمض النووي ويكبحان نمو خلايا الأورام الخبيثة. وما يؤكد هذه الاستنتاجات، أنه في مقاطعة فوجيان الصينية التي تعد موطنا لشاي أولونغ، تقل نسبة المصابين بسرطان الثدي بـ 36% عن بقية مقاطعات الصين.

كما يشير العلماء إلى أن الذين يتناولون شاي أولونغ، ينخفض خطر إصابتهم بسرطان الثدي وخطر وفاتهم مبكرا بنسبة 68%، بحسب مجلة "Anticancer Research".
الشاي يحمي من سرطان الثدي




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