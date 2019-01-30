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نين: علي راشد زعبي في ذمة الله‎



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انتقل الى رحمة الله تعالى، من قرية نين، علي راشد سليم زعبي.عن عمر يناهز 63 عاماً .


وسيشيّع جثمانه الطاهر يوم غد الأربعاء بعد صلاة الظهر من بيته الكائن في قرية نين إلى مسجد القرية ومن ثم إلى مثواه الأخير.
إنا لله وإنا إليه راجعون
نين: علي راشد زعبي في ذمة الله‎




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