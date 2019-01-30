نين:, علي, راشد, زعبي, في, ذمة, الله‎,

انتقل الى رحمة الله تعالى، من قرية نين، علي راشد سليم زعبي.عن عمر يناهز 63 عاماً .

وسيشيّع جثمانه الطاهر يوم غد الأربعاء بعد صلاة الظهر من بيته الكائن في قرية نين إلى مسجد القرية ومن ثم إلى مثواه الأخير.إنا لله وإنا إليه راجعون