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الرئيس الفلسطيني يقبل استقالة الحكومة ليبدأ بتشكيل حكومة جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قَبِلَ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقالة حكومة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.


جاء ذلك عقب تسلمه قرار الحكومة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، والقاضي بوضع استقالتها بتصرفه.

وعليه سيبدأ الرئيس المشاورات لتشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بهدف الإعداد لانتخابات تشريعية جديدة.
الرئيس الفلسطيني يقبل استقالة الحكومة ليبدأ بتشكيل حكومة جديدة




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