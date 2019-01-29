الرئيس, الفلسطيني, يقبل, استقالة, الحكومة, ليبدأ, بتشكيل, حكومة, جديدة,

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أكدت وزارة الخارجية النرويجية أن "الوضع الأمني في مدينة الخليل الفلسطينية...
تلقت حركة حماس دعوة لزيارة موسكو في بداية شهر شباط المقبل. وقال عضو مكتب العلاقات...
تواصل شرطة يهودا والسامرة التحقيق في ملابسات مقتل حمدي نعسان في 38 من العمر باطلاق...
اعتبر وزير الخارجية د. رياض المالكي ان تحريض الوزير الاسرائيلي آفي ديختر، على...
قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد: "حماس...
قرر المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والامنية "الكابينت" السماح...
استشهد شاب واصيب آخران بقصف اسرائيلي، مساء اليوم، على مخيم البريج وسط قطاع...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية ان الشاب محمد فوزي عدوي (36 عاما) استشهد برصاص قوات...
اخطرت سلطات الجيش صباح اليوم عائلة المعتقل عاصم البرغوثي، بهدم منزله في قرية كوبر...
أكد الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" سامي مشعشع بعدم تلقي...