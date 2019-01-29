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بيني غانتس يؤكد ان حكومة برئاسته ستحافظ على نزاهة الحكم وتسعى للسلام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صرح رئيس حزب المنعة لإسرائيل بيني غانتس بان زعامة الدولة الحالية تحث على التحريض والانقسام . وأضاف ان الحكومة القوية تحكم من اجل توحيد كافة مكونات الشعب ولا تعمل على زرع بذور الانقسام .   واكد غانتس انه يطلب ثقة الجمهور في إسرائيل خلال الانتخابات العامة لتراس الحكومة المقبلة التي ستعمل على تحقيق السلام ولن تفوت فرصة للتوصل الى تسوية إقليمية .  وفي اول خطاب انتخابي له القاه مساء اليوم في حدائق المعرض في تل ابيب اكد انه لن يسمح بالمساس بمؤسسات الدولة مثل المحكمة العليا وانه من غير المعقول ان يكون هناك رئيس وزراء قدمت بحقه لائحة اتهام شدد على ان إسرائيل لن تتنازل عن هضبة الجولان وغور الأردن وان اورشليم الموحدة ستظل عاصمة دولة إسرائيل والشعب اليهودي الى ابد الابدين. ووجه رئيس حزب المنعة لإسرائيل تحذيرا مباشرا الى الرئيس الإيراني حسن روحاني قائلا انه سيتم احباط مؤامرات طهران على الحدود الشمالية والجنوبية ضد إسرائيل .وقال أيضا مخاطبا رئيس الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وامين عام حزب الله حسن نصر الله إن الأوان قد حان لوقف الجموح الإقليمي .  وبدوره صرح شريك غانس موشيه يعالون انه وغانتس شريكان في وضع بديل للحكومة الحالية بغية اعادة دولة اسرائيل الى المسار الصحيح
بيني غانتس يؤكد ان حكومة برئاسته ستحافظ على نزاهة الحكم وتسعى للسلام




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