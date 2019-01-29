تل, ابيب:مصرع, رجل, واصابة, طفلين, في, حادث, طرق, ذاتي,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت رجل مصاب بجراح خطيرة وطفلين بجراح طفيفة ، لاحقا تم اعلان وفاة الرجل في المستشفى.

لقي رجل مصرعه واصيب اخرين في حادث طرق ذاتي في تل ابيب جراء اصطدام سيارة خصوصية في جسر للمشاه.

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