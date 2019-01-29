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تل ابيب:مصرع رجل واصابة طفلين في حادث طرق ذاتي



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لقي رجل مصرعه واصيب اخرين في حادث طرق ذاتي في تل ابيب جراء اصطدام سيارة خصوصية في جسر للمشاه.


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت رجل مصاب بجراح خطيرة وطفلين بجراح طفيفة ، لاحقا تم اعلان وفاة الرجل في المستشفى.

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

تل ابيب:مصرع رجل واصابة طفلين في حادث طرق ذاتي




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