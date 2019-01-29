يعالون, وغانتس, في, قائمة, واحدة, لخوض, الانتخابات, الإسرائيلية,

ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية بانه تم التوصل الى اتفاق بين حزبي المنعة لاسرائيل برئاسة بيني غانس وحزب تيليم برئاسة وزير الجيش الاسبق موشيه يعالون ومن المقرر ان يشارك يعالون في مراسم تدشين التحالف الجديد.

وتسود حالة من الترقب الحلبة الحزبية قبل إلقاء رئيس الأركان الأسبق، رئيس حزب "المنعة لإسرائيل" بيني غانتس خطابه السياسي الأول.ووفقا للتسريبات فان غانس سيهاجم بشدة خلال خطابه مساء اليوم رئيس الوزراء نتنياهو حيث سيقول انه لن ينضم الى اي حكومة يتراسها شخص قدمت بحقه لائحة اتهام كما يتوقع ان يقول " ان هذه الحكومة سيئة وفاسدة ويتعهد بتحديد فترة ولاية رئيس الوزراء ".