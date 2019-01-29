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ترشيحا تفجع بوفاة الصيدلانية عبير غرزوزي-ام كريم



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فجعت قرية ترشيحا بوفاة الصيدلانية عبير غرزوزي - ام كريم ( 50 عاماً) وسيشيّع جثمانها الطاهر، غدًا الأربعاء 30.1.19 الساعه الثالثه بعد الظهر في كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في ترشيحا ... لها الرحمة
ترشيحا تفجع بوفاة الصيدلانية عبير غرزوزي-ام كريم




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