ترشيحا, تفجع, بوفاة, الصيدلانية, عبير, غرزوزي-ام, كريم,

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انتقلت الى رحمة الله تعالى من قرية الطيبة الزعبية ، الحاجة خضرة محمود صالح...
انتقلت إلى رحمة الله تعالى من قرية دبورية، الحاجة نصرة أحمد عيد (أم سوناي) عن عمر...
انتقل إلى رحمة الله تعالى، من قرية سولم، السيد عبد الكريم يوسف زعبي (أبو عامر)...
انتقلت الى رحمة الله تعالى الحاجة سعاد حسين مراد ( ام سرحان) من قرية كفرمندا زوجة...
انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة، في البعينة، النجيدات، الشاب خضر حمد...
انتقل الى رحمة الله تعالى في عرابة اسعد مصطفى اسماعيل كناعنه ابو اسعد وسيشيع...
انتقل الى رحمة الله فجر اليوم الحاج أبو محمد عبد الشحادة من سكان قرية كوكب ابو...
انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم صبحي داوود عاصله ابو العبد صباح اليوم عن عمر...
انتقل الى رحمة الله تعالى، من قرية الدحي، عمر فضل زعبي "ابو باسل". وسيشيع جثمانه...
انتقل الى رحمة الله تعالى مساء اليوم في عرابة المرحوم محمد علي احمد كناعنه ابو...