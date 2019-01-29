لجنة, السلوكيّات, في, الكنيست, تمتنع, من, توبيخ, الوزير, أردان, حول, نعته, للنائب, عودة, بالإرهابي,

أصدرت لجنة السلوكيات البرلمانيّة قرارها اليوم (الأربعاء) بالشكوى التي تقدّم بها النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، ضد وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، بعدما وصفه الأخير ب"الإرهابي" و"المخرّب" و"مجرم مكانك في السجن" خلال خطابه في الهيئة العامّة في الكنيست في إطار مناقشة موضوع العنف في المجتمع العربي الذي كان قد دعا له النائب عودة في تاريخ 19.12.2018.

في قرارها، اعتبرت لجنة السلوكيّات البرلمانيّة أنّ التعابير التي استعملها إردان منافية لقوانين أخلاقيات الكنيست واعتبرتها مخالفة أخلاقية، خاصةً أنها صدرت من وزير خلال مناقشة موضوع في مسؤولية وزارته.رغم ذلك، لم تتخذ اللجنة إجراءً سلوكيًّا ضد الوزير اردان بحجة فضّ الكنيست محذّرة إيّاه بأنّ استعمال مثل هذه التعابير ضد عضو كنيست سيؤدي الى اتخاذ عقاب شديد تجاهه.وحول هذا أكّد النائب عودة: "أن عقليّة أردان العنصريّة والمتشرّبة بالعنف تجاه المواطنين العرب، أفضت الى أن يوجّه خطابًا عنصريًّا عنيفًا تجاهي قاصدًا به توجيهه للمجتمع العربي برمّته، غير آبهٍ لجوهر الموضوع المطروح حول العنف المستشري في المجتمع العربي، محاولًا حرف النقاش للتغطية على تقاعس وفشل اردان وشرطته في محاربة الجريمة في المجتمع العربي."وحول قرار اللجنة عقّب عودة: "هي ذات العقليّة العنصريّة التي تعشش في ذهنية الأحزاب اليمينية. حجة لجنة السلوكيّات بفضّ الكنيست واهية وليس من شأنها أن تنتقص من ضرورة توجيه عقاب سلوكي ضد تصريحات اردان. وقفنا أمام أكثر حكومة عنصرية، وها هي تستمر بذات النهج العدائي تجاه المواطنين العرب حتّى بعد فضّها، بل هذا يؤكد على ضرورة وحدتنا وتعزيز قوتنا مقابل هذا الفكر العنصري الإقصائي في الانتخابات القادمة."