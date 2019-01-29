لجنة, السلوكيّات, في, الكنيست, تمتنع, من, توبيخ, الوزير, أردان, حول, نعته, للنائب, عودة, بالإرهابي,

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"مع اقتراب الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، فان وزير الأمن الدخلي اردان يصعّد...
قال الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، سامي مشعشع،...
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن حكومته تضع استقالتها تحت تصرف...
وجه رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في القدس المطران عطا الله حنا، اليوم...
قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، تأجيل مهرجان احياء اليوم العالمي...
تم اختيار الشابة لوسي ايوب لتقديم الاوريفزيون الذي سيعقد في البلاد مع ثلاثة من...
أمهلت قاضية المحكمة العليا دافنا براك ايرز كلا من رئيس الكنيست يولي ادلشتاين...
منذ بداية عام 2019 قتل 22 شخصا على الطرق, نصف القتلى, 11 منهم من المجتمع العربي, اثنان...
لم يمض اسبوعان على قيام جرافات الداخلية بهدم منزل تابع لعائلة يوسف ابو صعلوك في...
صادقت الحكومة على مخطط استيطاني لبناء قطار هوائي "تلفريك" بطول 1.4 كم، في البلدة...