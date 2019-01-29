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قطر تتأهل لنهائي كأس آسيا على حساب الإمارات



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



تأهل منتخب قطر إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره الإماراتي برباعية نظيفة، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب محمد بن زايد في الدور نصف النهائي.

وسجل الرباعي خوخي بوعلام، المعز علي، حسن الهيدوس وحامد إسماعيل، أهداف قطر في الدقائق 22، 37، 80 و93، ليضرب المنتخب القطري موعدًا ناريًا مع اليابان في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل.




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