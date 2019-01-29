قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن إيران تهاجم إسرائيل كل يوم عبر الفضاء الإلكتروني ("السايبر")، إلأ أن ذلك لا يشكل تهديدا علينا نظرا لقدرتنا على التصدي لمثل هذه الهجمات. جاءت اقوال رئيس الوزراء أمام مؤتمر Cybertech المنعقد في تل أبيب.

حجم الصادرات الاسرائيلية في السايبر يبلغ 5 مليارات دولار سنويا واضاف نتنياهو ان المجال الاكثر عرضة للهجمات الاليكترونية هو الطيران المدني ولكن هناك العشرات من المجلات الاخرى التي يجب حمايتها وتابع يقول ان هناك العديد من الدول التي تريد الاستفادة من الخبرة الاسرائئيلية في هذا المجال الا اننا نختار الجهات التي نتعامل معها مشيرا الى ان حجم الصادرات الاسرائيلية في مجال السايبر خلال العام المنصرم بلغ حوالي 5 مليارات دولار وان حجم الاستثمارات في هذا المجال بلغ اكثر من مليار دولار مما يشكل نموا بنسبة 22% مقارنة مع العام 2017 الذي سبقه. وراى رئيس الوزراء انه يجب دمج الجنود المسرحين من الوحدات الخاصة بالسايبر في الجيش بالشركات المدنية مشيرا الى ان اسرائيل اقامت مركزا في بئر السبع لتطوير هذا المجال .