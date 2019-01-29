تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-29 18:20:12 ترشيحا تفجع بوفاة الصيدلانية عبير غرزوزي-ام كريم |  2019-01-29 18:13:56 نتنياهو:"إيران تهاجم إسرائيل كل يوم عبر الفضاء الإلكتروني ("السايبر") |  2019-01-29 18:10:58 النائب جبارين: اردان يواصل حملته الانتخابية بالبطش بالمتظاهرين |  2019-01-29 14:55:00 الاونروا : نحتاج الى 1.2 مليار دولار لإدارة عملياتنا للعام 2019 |  2019-01-29 14:55:32 حل لغز وفاة الإسكندر المقدوني الأكبر ! |  2019-01-29 14:50:56 لسانك يحمل سر الإصابة بأشد السرطانات فتكا |  2019-01-29 14:55:00 أنقرة تحدد الألغاز الثلاثة في قضية خاشقجي التي لم تُفك بعد |  2019-01-29 13:25:42 الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها لعباس |  2019-01-29 13:20:12 المطران حنا : مقدساتنا وأوقافنا المسيحية والإسلامية في القدس مستهدفة ومستباحة |  2019-01-29 13:04:26 المتابعة: تأجيل مهرجان التضامن الى 9 شباط |  2019-01-29 13:00:18 اختيار الشابة لوسي ايوب من حيفا لتقديم الاوريفزيون |  2019-01-29 12:21:59 العليا تمهل الكنيست موعدا أقصاه 5.2 للرد على التماس النائب عيساوي فريج‎ |  2019-01-29 11:46:05 في سابقة قضائية...الرئيس التونسي السبسي يخسر قضية رفعها ضد مواطن |  2019-01-29 11:36:25 مصرع 11 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-01-29 11:33:50 طهران تؤكد وصول سلاح جديد إلى لبنان وغزة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نتنياهو:"إيران تهاجم إسرائيل كل يوم عبر الفضاء الإلكتروني ("السايبر")



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال رئيس الوزراء الاسرائيلي  بنيامين نتنياهو اليوم إن إيران تهاجم إسرائيل كل يوم عبر الفضاء الإلكتروني ("السايبر")، إلأ أن ذلك لا يشكل تهديدا علينا نظرا لقدرتنا على التصدي لمثل هذه الهجمات.  جاءت اقوال رئيس الوزراء أمام مؤتمر Cybertech المنعقد في تل أبيب. 

حجم الصادرات الاسرائيلية في السايبر يبلغ 5 مليارات دولار سنويا   واضاف نتنياهو ان المجال الاكثر عرضة للهجمات الاليكترونية هو الطيران المدني ولكن هناك العشرات من المجلات الاخرى التي يجب حمايتها وتابع يقول ان هناك العديد من الدول التي تريد الاستفادة من الخبرة الاسرائئيلية في هذا المجال الا اننا نختار الجهات التي نتعامل معها مشيرا الى ان حجم الصادرات الاسرائيلية في مجال السايبر خلال العام المنصرم بلغ حوالي 5 مليارات دولار وان حجم الاستثمارات في هذا المجال بلغ اكثر من مليار دولار مما يشكل نموا بنسبة 22% مقارنة مع العام 2017 الذي سبقه.  وراى رئيس الوزراء انه يجب دمج الجنود المسرحين من الوحدات الخاصة بالسايبر في الجيش بالشركات المدنية مشيرا الى ان اسرائيل اقامت مركزا في بئر السبع لتطوير هذا المجال .
نتنياهو:"إيران تهاجم إسرائيل كل يوم عبر الفضاء الإلكتروني ("السايبر")




كلمات متعلقة

نتنياهو:"إيران, تهاجم, إسرائيل, كل, يوم, عبر, الفضاء, الإلكتروني, ("السايبر"),

تابعونــا

أنقرة تحدد الألغاز الثلاثة في قضية خاشقجي التي لم تُفك بعد أنقرة تحدد الألغاز الثلاثة في قضية خاشقجي التي لم تُفك بعد 2019-01-29 | 14:55:00

لا تزال السلطات التركية تسعى إلى فك 3 ألغاز غامضة في قضية مقتل الصحفي السعودي...

في سابقة قضائية...الرئيس التونسي السبسي يخسر قضية رفعها ضد مواطن في سابقة قضائية...الرئيس التونسي السبسي يخسر قضية رفعها ضد مواطن 2019-01-29 | 11:46:05

في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت محكمة تونسية حكما ضد الرئيس التونسي الباجي...

طهران تؤكد وصول سلاح جديد إلى لبنان وغزة طهران تؤكد وصول سلاح جديد إلى لبنان وغزة 2019-01-29 | 11:33:50

قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي...

فريق التحقيق الدولي بمقتل خاشقجي يطلب من السعودية دخول قنصليتها باسطنبول فريق التحقيق الدولي بمقتل خاشقجي يطلب من السعودية دخول قنصليتها باسطنبول 2019-01-29 | 11:32:44

طلبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس...

اعتقال آسيوية تبيع لحظاتها الحميمة مع زوجها الكويتي لمواقع إباحية اعتقال آسيوية تبيع لحظاتها الحميمة مع زوجها الكويتي لمواقع إباحية 2019-01-29 | 11:32:03

ألقت الشرطة الكويتية القبض على امرأة اتهمها زوجها بنشر خصوصياتهما على مواقع...

ايران تهدد بإزالة اسرائيل عن خارطة العالم ايران تهدد بإزالة اسرائيل عن خارطة العالم 2019-01-28 | 17:39:55

هدد العميد حسين سلامي نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، بإزالة إسرائيل عن...

أردوغان: تركيا ستصنع طائرة مسيرة مسلحة هي الأكبر حجما في العالم أردوغان: تركيا ستصنع طائرة مسيرة مسلحة هي الأكبر حجما في العالم 2019-01-28 | 14:50:54

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده توشك خلال أشهر على...

فريق التحقيق الدولي في قضية خاشقجي يبدأ زيارته لتركيا فريق التحقيق الدولي في قضية خاشقجي يبدأ زيارته لتركيا 2019-01-28 | 14:50:24

بدأ فريق التحقيق الدولي في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي زيارة إلى تركيا،...

لافروف: اللقاء المقبل حول سوريا منتصف الشهر المقبل لافروف: اللقاء المقبل حول سوريا منتصف الشهر المقبل 2019-01-28 | 12:04:09

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن اللقاء المقبل حول سوريا في أستانا...

تعيين أول سعودية مختصة في رصد سعادة المواطنين تعيين أول سعودية مختصة في رصد سعادة المواطنين 2019-01-28 | 11:11:30

سجلت مديرة وحدة جودة خدمة العميل في مركز السعادة التابع لأمانة حائل، الهنوف...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المسجد الاقصى هدوء مصلين القدس مستوطنون اقتحامات شرطة حواجز فراس مغربي شفاعمرو ابناء سخنين اتحاد اللاعب هبوعيل حيفا انضمام فريق مفاوضات اتهام شاب الشمال قتل والدته لانه شك انها على علاقة برجل اخر مخدرات مطار بن غوريون اعتقال مشتبهين محاولة تهريب شرطة شجار طلاب طالب اصابة ثانوية كفر كنا رشد ابن مدرسة شرطة التحقيق الناصرةجبير بشناق الجديدة اللاعبان محمد عيشان شفاعمرو تهديدات بالقتل طلاب نتانيا طعن محمد الهواشلة شاب عربي ضواحي ديمونا الشرطة تحقق خلفية جنائية على ما يبدو حريق حقل اعشاب اخماد مار اطفاء المنارة ابتدائية عكا تمديد اعتقال شابين يافة تنفيذ عملية طهن مجدال هعيمك سكين مسيرة اراضي الروحة وادي عارة يوم الارض الخالد سامي شيخ يوسف الطيبة شارع 444 حادث طرق مروع سيارة اسعاف شرطة مدينة حرق مركبة سيارة اضرام النار اطلاق نار فيد قرية دير حنا الشرطة تحققاضاءة شجرة الميلاد سخنين مسيرة كشفية اجواء احتفالية عيد 3 اصابات طفيفة حادث طرق مفرق الكراجات الناصرة تأمين وطني مرام الطبي مصرع شاحنة سائق طرق مروع مفرق اشدود اسعاف شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com