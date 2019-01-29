الاونروا, :, نحتاج, الى, 1.2, مليار, دولار, لإدارة, عملياتنا, للعام, 2019,

قال الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، سامي مشعشع، إن الوكالة تحتاج الى مبلغ 1.2 مليار دولار، من أجل تمويل خدمات الوكالة الحيوية الرئيسة والمساعدات الإنسانية الطارئة لما مجموعه 5.4 مليون لاجئ فلسطيني، وهذا المبلغ هو الحد الأدنى المطلوب للمحافظة على مستوى عمليات الأونروا كما كانت في عام 2018.

وأشار مشعشع، اليوم الثلاثاء، إلى أنه من إجمالي المبلغ المطلوب (1.2 مليار دولار)، تحتاج الوكالة إلى 750 مليون دولار لمواصلة خدماتها الرئيسة التي تشمل التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية بينما تحتاج الوكالة إلى 138 مليون دولار، من أجل تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة (غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية)، إلى جانب 277 مليون دولار لدعم نداء الطوارئ للأزمة الإقليمية السورية (في سوريا ومن أجل لاجئي فلسطين من سوريا في لبنان والأردن).وأوضح أن هناك حاجة لتمويل إضافي من أجل المشاريع ذات الأولوية، وتحديدا الحاجة لمشاريع الإنشاء التي نتجت جراء النزاع خصوصا مخيم نهر البارد في لبنان، وكذلك الحال في غزة.وقال مشعشع: إن العجز المالي المتوقع مع بداية العام الحالي هو 211 مليون دولار مقارنة مع 411 مليون دولار وهو قيمة العجز الذي واجهته الوكالة مع بداية العام 2018، موضحا أن الوكالة ستبذل كل الجهود الممكنة مع كافة شركائها، لتأمين المبلغ، رغم كافة التحديات المثلة، وكل المحاولات الرامية لأضعاف الوكالة والتشكيك بدورها وولايتها.