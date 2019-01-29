تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-29 14:55:00 الاونروا : نحتاج الى 1.2 مليار دولار لإدارة عملياتنا للعام 2019 |  2019-01-29 14:55:32 حل لغز وفاة الإسكندر المقدوني الأكبر ! |  2019-01-29 14:50:56 لسانك يحمل سر الإصابة بأشد السرطانات فتكا |  2019-01-29 14:55:00 أنقرة تحدد الألغاز الثلاثة في قضية خاشقجي التي لم تُفك بعد |  2019-01-29 13:25:42 الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها لعباس |  2019-01-29 13:20:12 المطران حنا : مقدساتنا وأوقافنا المسيحية والإسلامية في القدس مستهدفة ومستباحة |  2019-01-29 13:04:26 المتابعة: تأجيل مهرجان التضامن الى 9 شباط |  2019-01-29 13:00:18 اختيار الشابة لوسي ايوب من حيفا لتقديم الاوريفزيون |  2019-01-29 12:21:59 العليا تمهل الكنيست موعدا أقصاه 5.2 للرد على التماس النائب عيساوي فريج‎ |  2019-01-29 11:46:05 في سابقة قضائية...الرئيس التونسي السبسي يخسر قضية رفعها ضد مواطن |  2019-01-29 11:36:25 مصرع 11 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-01-29 11:33:50 طهران تؤكد وصول سلاح جديد إلى لبنان وغزة |  2019-01-29 11:32:44 فريق التحقيق الدولي بمقتل خاشقجي يطلب من السعودية دخول قنصليتها باسطنبول |  2019-01-29 11:32:03 اعتقال آسيوية تبيع لحظاتها الحميمة مع زوجها الكويتي لمواقع إباحية |  2019-01-29 11:15:17 مأساة خادمة ملياردير أميركي علقت في المصعد 3 أيام |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الاونروا : نحتاج الى 1.2 مليار دولار لإدارة عملياتنا للعام 2019



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قال الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، سامي مشعشع، إن الوكالة تحتاج الى مبلغ 1.2 مليار دولار، من أجل تمويل خدمات الوكالة الحيوية الرئيسة والمساعدات الإنسانية الطارئة لما مجموعه 5.4 مليون لاجئ فلسطيني، وهذا المبلغ هو الحد الأدنى المطلوب للمحافظة على مستوى عمليات الأونروا كما كانت في عام 2018.



وأشار مشعشع، اليوم الثلاثاء، إلى أنه من إجمالي المبلغ المطلوب (1.2 مليار دولار)، تحتاج الوكالة إلى 750 مليون دولار لمواصلة خدماتها الرئيسة التي تشمل التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية بينما تحتاج الوكالة إلى 138 مليون دولار، من أجل تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة (غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية)، إلى جانب 277 مليون دولار لدعم نداء الطوارئ للأزمة الإقليمية السورية (في سوريا ومن أجل لاجئي فلسطين من سوريا في لبنان والأردن).


وأوضح أن هناك حاجة لتمويل إضافي من أجل المشاريع ذات الأولوية، وتحديدا الحاجة لمشاريع الإنشاء التي نتجت جراء النزاع خصوصا مخيم نهر البارد في لبنان، وكذلك الحال في غزة.


وقال مشعشع: إن العجز المالي المتوقع مع بداية العام الحالي هو 211 مليون دولار مقارنة مع 411 مليون دولار وهو قيمة العجز الذي واجهته الوكالة مع بداية العام 2018، موضحا أن الوكالة ستبذل كل الجهود الممكنة مع كافة شركائها، لتأمين المبلغ، رغم كافة التحديات المثلة، وكل المحاولات الرامية لأضعاف الوكالة والتشكيك بدورها وولايتها.




كلمات متعلقة

الاونروا, :, نحتاج, الى, 1.2, مليار, دولار, لإدارة, عملياتنا, للعام, 2019,

تابعونــا

الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها لعباس الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها لعباس 2019-01-29 | 13:25:42

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن حكومته تضع استقالتها تحت تصرف...

المطران حنا : مقدساتنا وأوقافنا المسيحية والإسلامية في القدس مستهدفة ومستباحة المطران حنا : مقدساتنا وأوقافنا المسيحية والإسلامية في القدس مستهدفة ومستباحة 2019-01-29 | 13:20:12

وجه رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في القدس المطران عطا الله حنا، اليوم...

المتابعة: تأجيل مهرجان التضامن الى 9 شباط المتابعة: تأجيل مهرجان التضامن الى 9 شباط 2019-01-29 | 13:04:26

قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، تأجيل مهرجان احياء اليوم العالمي...

اختيار الشابة لوسي ايوب من حيفا لتقديم الاوريفزيون اختيار الشابة لوسي ايوب من حيفا لتقديم الاوريفزيون 2019-01-29 | 13:00:18

تم اختيار الشابة لوسي ايوب لتقديم الاوريفزيون الذي سيعقد في البلاد مع ثلاثة من...

العليا تمهل الكنيست موعدا أقصاه 5.2 للرد على التماس النائب عيساوي فريج‎ العليا تمهل الكنيست موعدا أقصاه 5.2 للرد على التماس النائب عيساوي فريج‎ 2019-01-29 | 12:21:59

أمهلت قاضية المحكمة العليا دافنا براك ايرز كلا من رئيس الكنيست يولي ادلشتاين...

مصرع 11 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 مصرع 11 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 2019-01-29 | 11:36:25

منذ بداية عام 2019 قتل 22 شخصا على الطرق, نصف القتلى, 11 منهم من المجتمع العربي, اثنان...

للمرة الثانية - هدم بيت في اللد بعد ترميمه للمرة الثانية - هدم بيت في اللد بعد ترميمه 2019-01-29 | 10:59:02

لم يمض اسبوعان على قيام جرافات الداخلية بهدم منزل تابع لعائلة يوسف ابو صعلوك في...

مخطط لبناء "تلفريك" في البلدة القديمة بالقدس مخطط لبناء "تلفريك" في البلدة القديمة بالقدس 2019-01-29 | 10:34:45

صادقت الحكومة على مخطط استيطاني لبناء قطار هوائي "تلفريك" بطول 1.4 كم، في البلدة...

السجن 5 أعوام لجورج غريب من الناصرة بعد ادانته بالتسبب بوفاة شرطي بعد دهسه وتركه مصابا بمنطقة الكراجات السجن 5 أعوام لجورج غريب من الناصرة بعد ادانته بالتسبب بوفاة شرطي بعد دهسه وتركه مصابا بمنطقة الكراجات 2019-01-29 | 10:21:40

فرضت المحكمة المركزية في الناصرة، صباح اليوم الثلاثاء، عقوبة السجن الفعلي على...

ضياء سبع يوقع في غوانغجو الصيني مقابل 5 مليون يورو ضياء سبع يوقع في غوانغجو الصيني مقابل 5 مليون يورو 2019-01-29 | 09:33:15

انضم اللاعب النجم ضياء سبع ابن قرية مجد الكروم ولاعب فريق هبوعيل بئر السبع اليوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تساقط ثلوج جبل الشيخ تزلج موقع اغلاق تراكم امطار الطقس افتتاح محكمة شرعية سخنين الوزيرة شاكيد القضاء قداس احتفالي عيد الفصح المجيد مشاركة واسعة اهالي الناصرة كنيسة المجمع عرابة مدبنة الاطباء تحتفل تخريج 5 أطباء اسنان امتحان الدولة ايهاب ابو حجلة جلجولية الافراج تخطيط السفر سوريا الانضمام داعش تنظيم السجن سخنين دير حنا تهمة خلية داعش داخل اسرائيل تنفيذ عبد الرحمن حنون الطيبة دهس حادث اصابة فتى مدينة سيارة مستشفى اسعاف شرطة بلدية الناصرة فشل تمرير الميزانية 2016 تاجيل التصويت شعانين مسيرة أحد قرية أبو سنان مشاركة واسعة قداس تحريض اعضاء المشتركة صورة مفبركة اسلحة سكين بلطة متفجرات الطيبي دموياخلاء منازل عائلتين غمرتها مياه الامطار غرق بيوت مدينة افراد شرطة شتاء المزرعة مشتبه تأييد داعش تنظيم المس شريعة دولة الخلافة الاسلامية كفر قاسم قذيفة الحرب العالمية الاولى العثور حفريات شرطة متفجرات خلال اعمال شارع 807 وادي الحمام قرية حادث مدخل اصابة 4 اضخاص تصادم مروع اسعاف شرطة شابة الناصرة اطلاق نار المحطة ’ المركزية العفولة طعن شابين يهوديين . اسراء زيدان . عابد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com