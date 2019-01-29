إيمان, العاصي, تحتفل, بعيد, ميلاد, ابنتها, مع, العائلة.., صور,

في أجواء فخمة، قررت الفنانة المصرية إيمان العاصي أن تقيم حفل عيد ميلاد ابنتها الوحيدة ريتاج مع عائلتها والأصدقاء.

إيمان شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور من الحفل الذي حضره عدد من أصدقاء ريتاج وأسرتها، بينما عكست الصور حب إيمان لطفلتها، وقوة علاقتهما.جمهور الفنانة المصرية هنأها بمناسبة عيد ميلاد ابنتها، من خلال عدد من التعليقات التي أشادت بجمال الطفلة، وعلقت الفنانة على الصور وكتبت: «كل سنة وأنتي طيبة يا قلبي».إيمان نشرت منذ أيام صور لها مع ابنتها ووجهت لها تهنئة بمناسبة عيد ميلادها مؤكدة أنها أهم شخص لديها في الحياة وأنها سبب سعادتها، وتحرص الفنانة على نشر صور لها مع ابنتها باستمرار على مواقع التواصل.إيمان العاصي تزوجت مرة واحدة عام 2010 من رجل العمال نبيل زانوسي، وأنجبت منه ابنتها ريتاج، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك إثر خلافات بينهما وصلت للمحاكم.الفنانة الشابة اعتزلت التمثيل وارتدت الحجاب بعد ذلك، ولكنها تخلت عن الحجاب وعادت للتمثيل مرة أخرى.يذكر أن الفنانة إيمان العاصي شاركت في موسم الأعمال الدرامية رمضان الماضي ببطولة مسلسل “أبو عمر المصري” بالاشتراك مع الفنان أحمد عز ومن إخراج أحمد خالد موسى.