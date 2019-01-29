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إيسكو ومارسيلو يتصدران القائمة السوداء في ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير إسباني، عن القائمة السوداء، التي سيتخلص منها ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تمهيدًا للتعاقد مع لاعبين جدد.



وقال برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني الشهير إن ريال مدريد وضع كلًا من لوكاس فاسكيز ومارسيلو وكيلور نافاس وإيسكو وداني سيبايوس وفاييخو، على القائمة السوداء التي سترحل خلال الصيف المقبل.


ومن بين الأسماء المذكورة هناك 3 منهم كانوا أسبابًا رئيسية في فوز الفريق بـ3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا مع المدرب السابق زين الدين زيدان، وهم نافاس وإيسكو ومارسيلو.


وأشار البرنامج إلى أن الثلاثي ليس ضمن مخططات المدرب الحالي للفريق سانتياجو سولاري، حيث أصبح نافاس احتياطيًا لكورتوا، بينما لم يعد كل من إيسكو ومارسيلو يشاركان مثل السابق.


وتشير الكثير من التوقعات إلى أن ريال مدريد سوف يقوم بثورة في الصفقات خلال الصيف المقبل


تصوير - afp




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