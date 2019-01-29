تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-29 14:55:00 الاونروا : نحتاج الى 1.2 مليار دولار لإدارة عملياتنا للعام 2019 |  2019-01-29 14:55:32 حل لغز وفاة الإسكندر المقدوني الأكبر ! |  2019-01-29 14:50:56 لسانك يحمل سر الإصابة بأشد السرطانات فتكا |  2019-01-29 14:55:00 أنقرة تحدد الألغاز الثلاثة في قضية خاشقجي التي لم تُفك بعد |  2019-01-29 13:25:42 الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها لعباس |  2019-01-29 13:20:12 المطران حنا : مقدساتنا وأوقافنا المسيحية والإسلامية في القدس مستهدفة ومستباحة |  2019-01-29 13:04:26 المتابعة: تأجيل مهرجان التضامن الى 9 شباط |  2019-01-29 13:00:18 اختيار الشابة لوسي ايوب من حيفا لتقديم الاوريفزيون |  2019-01-29 12:21:59 العليا تمهل الكنيست موعدا أقصاه 5.2 للرد على التماس النائب عيساوي فريج‎ |  2019-01-29 11:46:05 في سابقة قضائية...الرئيس التونسي السبسي يخسر قضية رفعها ضد مواطن |  2019-01-29 11:36:25 مصرع 11 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-01-29 11:33:50 طهران تؤكد وصول سلاح جديد إلى لبنان وغزة |  2019-01-29 11:32:44 فريق التحقيق الدولي بمقتل خاشقجي يطلب من السعودية دخول قنصليتها باسطنبول |  2019-01-29 11:32:03 اعتقال آسيوية تبيع لحظاتها الحميمة مع زوجها الكويتي لمواقع إباحية |  2019-01-29 11:15:17 مأساة خادمة ملياردير أميركي علقت في المصعد 3 أيام |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لسانك يحمل سر الإصابة بأشد السرطانات فتكا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يمكن للّسان مساعدة الأطباء، في يوم من الأيام، على التنبؤ باحتمال تطور أشد أشكال السرطان فتكا على الإطلاق.



ويعتقد فريق البحث الصيني، بقيادة لانجوان لي، في جامعة زينجيانغ، أن ارتفاع مستويات بعض البكتيريا على اللسان، يمكن أن يحمل مفتاح كشف سرطان البنكرياس.


وأصبحت دراسة ميكروبات الأمعاء إحدى المجالات الجديدة والمثيرة للبحث الطبي، حيث يأمل الخبراء في أن يؤدي ذلك إلى علاجات جديدة للسرطان وأمراض الأمعاء، وحتى مرض ألزهايمر.


وتشير النتائج الجديدة المنشورة في مجلة علم الأحياء الدقيقة الفموية، إلى أن ميكروبيوم اللسان يمكن أن يساعد في الكشف عن السرطان.



وفحص فريق لي، مجموعة من 30 مريضا بسرطان البنكرياس في مراحله المبكرة، وقارنوها مع 25 متطوعا (بحالة صحية جيدة).


واستخدم الباحثون التسلسل الجيني عالي التقنية لفحص ميكروبيوم اللسان، ووجدوا أن مرضى البنكرياس لديهم "ميكروبات مختلفة" على اللسان، مقارنة بالمجموعة الصحية.


وقال لي: "على الرغم من الحاجة لمزيد من الدراسات، فإن نتائجنا تضيف إلى الأدلة المتنامية على وجود ارتباط بين اضطرابات الميكروبيوم وسرطان البنكرياس".


وتوجد 4 أنواع من البكتيريا تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس: انخفاض مستويات Haemophilus وPorphyromonas، والمستويات العالية من Leptotrichia وFusobacterium.


وأضاف لي: "إذا تأكد وجود ارتباط بين البكتيريا المحددة وسرطان البنكرياس في دراسات أكبر، فقد يؤدي ذلك إلى تطوير تشخيص مبكر جديد يعتمد على الميكروبات أو أدوات وقائية للمرض".


ويعتقد فريق البحث أن الجهاز المناعي هو الرابط الأكثر احتمالا بين ميكروبيوم اللسان وسرطان البنكرياس.


وإذا ثبت ذلك، يمكن أن يؤدي إلى علاجات جديدة، بما في ذلك المضادات الحيوية والعلاجات المناعية المحتملة، للمساعدة في تجنب المرض في المستقبل.




كلمات متعلقة

لسانك, يحمل, سر, الإصابة, بأشد, السرطانات, فتكا,

تابعونــا

بيض دجاج معدل وراثيا يكافح السرطان! بيض دجاج معدل وراثيا يكافح السرطان! 2019-01-29 | 13:00:10

أجرى علماء تعديلا وراثيا للدجاج ليضع بيضا يحتوي على أدوية عالية الجودة في مكافحة...

كيف تساعد زميلك المكتئب في العمل ؟ كيف تساعد زميلك المكتئب في العمل ؟ 2019-01-29 | 11:15:48

يتصاعد في مجتمعاتنا الحديثة القلق والاكتئاب على نحو كبير، ولم تعد هذه المشكلة...

عطست فأخرجت خاتما فقدته قبل 12 عاما عطست فأخرجت خاتما فقدته قبل 12 عاما 2019-01-29 | 09:15:20

لم تتوانى امرأة في البحث لمدة 12 عاما عن خاتمها المفضل بعد أن أضاعته، لتعثر عليه...

لماذا يمكن للبعض تناول ما يحلو لهم دون اكتساب الوزن؟ لماذا يمكن للبعض تناول ما يحلو لهم دون اكتساب الوزن؟ 2019-01-28 | 21:47:55

وجدت دراسة جديدة أن النحافة موجودة في الجينات، بحيث يمكن للكثير من الناس البقاء...

تحذيرات طبية.. قبلة على فم رضيعة كادت أن تقتلها تحذيرات طبية.. قبلة على فم رضيعة كادت أن تقتلها 2019-01-28 | 14:50:36

دعت أم بريطانية الأهالي ليأخذوا حذرهم جيدا، بعدما كادت قبلة على فم رضيعتها أن...

10 أطعمة "سحرية" تبعد النوبات القلبية وتصلب الشرايين 10 أطعمة "سحرية" تبعد النوبات القلبية وتصلب الشرايين 2019-01-28 | 13:00:46

يمكن للتغذية الجيدة أن تقلل فرص الإصابة بالكثير من الأمراض، من بينها أمراض القلب...

"الثوم الأسود" كنز صحي خارق لا نعرفه "الثوم الأسود" كنز صحي خارق لا نعرفه 2019-01-28 | 10:50:35

للثوم الأبيض الذي نعرفه فوائد صحية وغذائية لا تحصى، غير أننا قد لا نعرف أن هذه...

سبب مرض ألزهايمر قد يعيش داخل فمك! سبب مرض ألزهايمر قد يعيش داخل فمك! 2019-01-28 | 09:10:32

وجد العلماء لأول مرة أن البكتيريا المسببة لنزيف اللثة يمكن أن تنتقل من الفم إلى...

دراسة تكشف عن خطر يحدق بمحبي الوشوم دراسة تكشف عن خطر يحدق بمحبي الوشوم 2019-01-27 | 22:29:12

توصلت دراسة جديدة أجرتها جامعة ميامي في فلوريدا، إلى أن الأشخاص الذين يشمون...

10 طرق طبيعية لتقهر "ارتفاع ضغط الدم" 10 طرق طبيعية لتقهر "ارتفاع ضغط الدم" 2019-01-27 | 15:00:01

يعاني ملايين البشر في العالم من ضغظ الدم، الناجم في كثير من الأحيان عن النظام...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مطاردة قرد حديقة حيوانات في ريشون لتسيون ابرة مخدرة شرطة هرب اطلاق نار مدخل مبنى تجاري سخنين مجهولون وابل شرطة تحطم زجاج اتهام يهودي طعن يهودي ظنا منه انه عربي كريات اتا سكين قومية الرينة اطلاق نار الشرطة الناصرة اضرار دون اصابات بيت اتجاه مجهولونمحمد ملحم نشأت تمديد اعتقال المحكمة عملية تل ابيب شجار طلاب المغار طعن اداة حاده توقيف الطالب الشرطة مدرسة البهائيين مظاخرة شرطة انتشار مواجهات حيفا7 قتلى عرب رميا بالرصاص اطلاق نار بيت جن ام الفحم بسمة طبعون عبلين مقتل محمد رأفت سعادة حسين محمد محاجنة شرطة سلاح اطلاق نار بلدية ام الفحم الطالب علي سليمان الناصرة سلطي يلتقي نتانياهو تحقيق السلام فيراييتي بيوت ال عبد الغني معلومات امكانية هدم فوري ام الفحم تخوف ترقب اسراء عابد الناصرة محكمة تمديد اعتقال جلسة الصلح عملية طعن المحطة المركزية العفولة حادث طرق مروع قرب الطيرة اصابتان خطيرة متوسطة مستشفى الشرطة مصابين مصرع طفل رضيع غرقا غرق توفى وفاة حمام منزل بيت شفاعمرو مدينة محمد سواعد رضيع علق تحت شاحنة دراجة كهربائية انزلاق فتى حادث اصابة بالغة شرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com