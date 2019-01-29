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الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها لعباس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن حكومته تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس مضيفا أنها مستمرة في أداء مهامها وتحملها جميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.



وأعرب الحمد الله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسته، عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن.


وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن نجاح أي حكومة في إنجاز المهام، التي تُكلف بها، يستدعي ثقة المواطن الفلسطيني بحكومته، ويستدعي جهدا وطنيا.


تجدر الإشارة إلى أن حكومة الحمد الله تشكلت في يونيو سنة 2014.


وتأتي هذه الخطوة بعد دعوة اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الأحد الماضي، خلال اجتماع برئاسة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله، إلى تشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة، وهو ما اعتبرته حركة "حماس" انتهاكا جديدا يعمق الأزمة الفلسطينية ويضعف الجبهة الداخلية.




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