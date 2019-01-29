تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-29 14:55:00 الاونروا : نحتاج الى 1.2 مليار دولار لإدارة عملياتنا للعام 2019 |  2019-01-29 14:55:32 حل لغز وفاة الإسكندر المقدوني الأكبر ! |  2019-01-29 14:50:56 لسانك يحمل سر الإصابة بأشد السرطانات فتكا |  2019-01-29 14:55:00 أنقرة تحدد الألغاز الثلاثة في قضية خاشقجي التي لم تُفك بعد |  2019-01-29 13:25:42 الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها لعباس |  2019-01-29 13:20:12 المطران حنا : مقدساتنا وأوقافنا المسيحية والإسلامية في القدس مستهدفة ومستباحة |  2019-01-29 13:04:26 المتابعة: تأجيل مهرجان التضامن الى 9 شباط |  2019-01-29 13:00:18 اختيار الشابة لوسي ايوب من حيفا لتقديم الاوريفزيون |  2019-01-29 12:21:59 العليا تمهل الكنيست موعدا أقصاه 5.2 للرد على التماس النائب عيساوي فريج‎ |  2019-01-29 11:46:05 في سابقة قضائية...الرئيس التونسي السبسي يخسر قضية رفعها ضد مواطن |  2019-01-29 11:36:25 مصرع 11 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-01-29 11:33:50 طهران تؤكد وصول سلاح جديد إلى لبنان وغزة |  2019-01-29 11:32:44 فريق التحقيق الدولي بمقتل خاشقجي يطلب من السعودية دخول قنصليتها باسطنبول |  2019-01-29 11:32:03 اعتقال آسيوية تبيع لحظاتها الحميمة مع زوجها الكويتي لمواقع إباحية |  2019-01-29 11:15:17 مأساة خادمة ملياردير أميركي علقت في المصعد 3 أيام |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المطران حنا : مقدساتنا وأوقافنا المسيحية والإسلامية في القدس مستهدفة ومستباحة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 وجه رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في القدس المطران عطا الله حنا، اليوم الثلاثاء، نداء ورسالة عاجلة الى الاتحادات البرلمانية والإقليمية الدولية حول ما يخطط لمدينة القدس، خاصة مسألة تصفية مدارس الاونروا العاملة في المدينة المقدسة وتداعيات هذا القرار على حياة المقدسيين الفلسطينيين.



وطالب المطران في رسالته بتدخل الاتحادات البرلمانية والإقليمية الدولية "بشكل مباشر لإيقاف المشروع الاحتلالي الهادف الى اغلاق مدارس الاونروا في القدس، والتصدي لسياسات الاحتلال العنصرية في المدينة المقدسة والتي تستهدف شعبنا الفلسطيني بمسيحييه ومسلميه، ولا يستثنى من ذلك أحد على الاطلاق".


وناشد هذه الهيئات بضرورة التحرك السريع لإنقاذ ما يمكن انقاذه، وقال: "تتركوا شعبنا واحدا يقارع جلاديه وقاهريه وظالميه ولا تتركوا مدينة القدس وحيدة تواجه مصيرها والمتآمرين عليها والمخططين لتصفية ما تبقى فيها من وجود فلسطيني".


وقال المطران حنا، في رسالته: "مقدساتنا وأوقافنا المسيحية والإسلامية في خطر شديد ومؤسساتنا الوطنية مستهدفة والمناهج الفلسطينية يراد تغييرها في مدارسنا، ويراد طمس معالم مدينتنا المقدسة وتحويلنا الى ضيوف والى أقلية في مدينتنا... تحركوا من أجل القدس قبل فوات الاوان؛ فالقدس تضيع من ايدينا يوما بعد يوم والاحتلال يسعى لإغراقنا في سياساته الاستيطانية وممارساته العدوانية غير المسبوقة والتي تزداد حدة وبشكل مستمر ومتواصل".


ولفت إلى ما يُخطط لمدينة القدس وخاصة ما يبيّت للمسجد الاقصى وللأوقاف المسيحية التي يتم استهدافها بطرق مختلفة ومتنوعة.




كلمات متعلقة

المطران, حنا, :, مقدساتنا, وأوقافنا, المسيحية, والإسلامية, في, القدس, مستهدفة, ومستباحة,

تابعونــا

الاونروا : نحتاج الى 1.2 مليار دولار لإدارة عملياتنا للعام 2019 الاونروا : نحتاج الى 1.2 مليار دولار لإدارة عملياتنا للعام 2019 2019-01-29 | 14:55:00

قال الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، سامي مشعشع،...

الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها لعباس الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها لعباس 2019-01-29 | 13:25:42

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن حكومته تضع استقالتها تحت تصرف...

المتابعة: تأجيل مهرجان التضامن الى 9 شباط المتابعة: تأجيل مهرجان التضامن الى 9 شباط 2019-01-29 | 13:04:26

قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، تأجيل مهرجان احياء اليوم العالمي...

اختيار الشابة لوسي ايوب من حيفا لتقديم الاوريفزيون اختيار الشابة لوسي ايوب من حيفا لتقديم الاوريفزيون 2019-01-29 | 13:00:18

تم اختيار الشابة لوسي ايوب لتقديم الاوريفزيون الذي سيعقد في البلاد مع ثلاثة من...

العليا تمهل الكنيست موعدا أقصاه 5.2 للرد على التماس النائب عيساوي فريج‎ العليا تمهل الكنيست موعدا أقصاه 5.2 للرد على التماس النائب عيساوي فريج‎ 2019-01-29 | 12:21:59

أمهلت قاضية المحكمة العليا دافنا براك ايرز كلا من رئيس الكنيست يولي ادلشتاين...

مصرع 11 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 مصرع 11 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 2019-01-29 | 11:36:25

منذ بداية عام 2019 قتل 22 شخصا على الطرق, نصف القتلى, 11 منهم من المجتمع العربي, اثنان...

للمرة الثانية - هدم بيت في اللد بعد ترميمه للمرة الثانية - هدم بيت في اللد بعد ترميمه 2019-01-29 | 10:59:02

لم يمض اسبوعان على قيام جرافات الداخلية بهدم منزل تابع لعائلة يوسف ابو صعلوك في...

مخطط لبناء "تلفريك" في البلدة القديمة بالقدس مخطط لبناء "تلفريك" في البلدة القديمة بالقدس 2019-01-29 | 10:34:45

صادقت الحكومة على مخطط استيطاني لبناء قطار هوائي "تلفريك" بطول 1.4 كم، في البلدة...

السجن 5 أعوام لجورج غريب من الناصرة بعد ادانته بالتسبب بوفاة شرطي بعد دهسه وتركه مصابا بمنطقة الكراجات السجن 5 أعوام لجورج غريب من الناصرة بعد ادانته بالتسبب بوفاة شرطي بعد دهسه وتركه مصابا بمنطقة الكراجات 2019-01-29 | 10:21:40

فرضت المحكمة المركزية في الناصرة، صباح اليوم الثلاثاء، عقوبة السجن الفعلي على...

ضياء سبع يوقع في غوانغجو الصيني مقابل 5 مليون يورو ضياء سبع يوقع في غوانغجو الصيني مقابل 5 مليون يورو 2019-01-29 | 09:33:15

انضم اللاعب النجم ضياء سبع ابن قرية مجد الكروم ولاعب فريق هبوعيل بئر السبع اليوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جمارك ميناء حيفا ملثم لعبة سكين حجر لفحة انا قادمون يا قدس عامل سقط ارتفاع شاهق بات يام ورشة بناء مستشفى حادث عمل صقايل ورشة بناء انهيار طيرة الكرمل عمال علقوا تحتها رافعات حادث عمل عمال عرب ركام اضاءة شجرة الميلاد سخنين مسيرة كشفية اجواء احتفالية عيد سلمان ابو مديغم اعتداء بالضرب المبرح رهط عطا استنكار مجهول يقتحم كنيسة اللاتين البشارة الناصرة اقتحام مكتبة اجيال مدينة عرابة العبث محتوياتها سرقة ممتلكات عرابي صاحبها شرطة سطو قداس احد الشعانين حيفا ايمن عودة المطران بقعوني حيفا كنيسة الكاثوليكمجدل شمس تلة الريحان غضب عارم سخط جرافات شرطة قوات كبيرة رجال دين مختلف طوائف يجتمعون شمعون بيرس السلام رئيس الدولة اسراء عابد الناصرة محكمة تمديد اعتقال جلسة الصلح عملية طعن المحطة المركزية العفولة التحقيق موظف بارز كبار الموظفين مجلس محلي ساجورنجوان ابو لقيعان ورة تنظيم داعش السفر سوريا الارهابي حورة النقب عطلة صيفية يخرجون طلاب رياض الاطفال المرحلة الابتدائية العام الدراسي تسرب مادة سامة بناية مبنى جلوبوس في لواء الجنوب منطقة اخلاء المبنى طواقم اطفاء انقاذ
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com